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Регион
1 августа, 17:51

Синоптик заявила об изменении климата в Москве в сторону субтропиков

Эксперт Позднякова заявила, что московский регион по погоде похож на субтропики

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Обложка © Life.ru/Шедеврум

Жителям московского региона пора привыкнуть к новым погодным реалиям, так как климат начинает меняться и больше походить на субтропический: резкие перепады температур и мощные ливни. Таким мнением поделилась с Агентством городских новостей «Москва» специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Жара выше плюс 30 градусов и мощные ливни становятся частью нового климата. Например, за первые три недели июля 2025 года в некоторых районах города выпало 219% месячной нормы осадков. В Зеленограде 21 июля за сутки зафиксировали месячную норму дождей. Такие перепады температур и осадки характерны для субтропиков», — пояснила она.

Позднякова предупредила, что Москва и пригород совсем не приспособлены к подобным погодным аномалиям, поэтому потоки воды топят улицы, не успевая впитываться. Синоптик не исключила, что под новую климатическую реальность придётся подстраиваться, и на это нужно время.

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Татьяна Миссуми
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