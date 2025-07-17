Август 2025 в России: в каких городах будут изнывать от жары, а где тонуть от дождей? Какая будет погода в августе 2025 года: точный прогноз погоды в Москве и в области, а также в Санкт-Петербурге и других регионах России. Читайте подробнее в материале Life.ru. 17 июля, 08:01 В августе 2025 года погода ожидается в целом в рамках нормы. Обложка © РИА «Новости» / Максим Блинов

Лето 2025 года способно удивить даже самых искушённых погодными перепадами россиян. Его главная черта — неустойчивость: вместо ровного тепла или стабильной жары — череда резких контрастов. То накрывает палящий зной, то приходит внезапное похолодание. Засушливые периоды прерываются тропическими ливнями, а привычные климатические сценарии всё чаще не оправдывают ожидания. Чего ждать от августа? Какие климатические сюрпризы готовит нам последний месяц лета?

Погода в августе 2025 года в Москве и в Санкт-Петербурге

В Москве и в Санкт-Петербурге погода в августе будет близкой к норме. По прогнозу синоптиков, таких экстремальных явлений, как в июле, не ожидается. Тем не менее Гидрометеоцентр не исключает и изменения в «атмосферном департаменте».

Точный прогноз погоды на август в Москве и в Московской области

Август 2025 года в Москве ожидается преимущественно тёплым, однако к концу месяца температура начнёт постепенно снижаться. Первая декада принесёт комфортную летнюю погоду: днём столбики термометров поднимутся до 24–26 °C, а ночью температура будет держаться в пределах 16–19 °C. В середине августа станет чуть прохладнее — днём около 22–24 °C, ночью 14–16 °C. В финальные дни месяца возможен ощутимый спад: днём не выше 18–20 °C, а в ночные часы температура может опуститься до 10–12 °C.

В Москве август 2025 года ожидается преимущественно тёплым. Фото © РИА «Новости» / Алексей Майшев

Осадки преимущественно придутся на вторую половину месяца. По прогнозам синоптиков, москвичей ждёт 12 дождливых дней. Ожидается 8 солнечных дней, ещё 8 дней будут переменчиво облачными и 3 дня выдадутся пасмурными.

В Московской области погода в августе будет похожей, умеренно тёплой в начале с постепенным понижением температуры к концу месяца. Осадки будут нечастыми, но во второй половине августа вероятны кратковременные дожди и грозы, создавая переменную и слегка сыроватую атмосферу.

Точный прогноз погоды на август 2025 года в Санкт-Петербурге

В городе на Неве август 2025 года начнётся с относительно прохладной погоды. В течение первых двух недель днём температура будет колебаться в пределах 20–23 °C, а ночью опускаться до 13–17 °C. К третьей декаде станет ощутимо прохладнее: днём воздух прогреется всего до 17–19 °C, а ночные температуры могут снизиться до 10–13 °C.

Осадков в этом месяце в Северной столице ожидается примерно столько же, как и в Москве. Прогнозируется около 12 дождливых дней, при этом дожди будут в основном лёгкими и моросящими. Суммарное количество осадков за август составит порядка 83 мм — это соответствует климатической норме для региона. Ветер останется умеренным, со скоростью 3–4 м/с, а влажность воздуха будет повышенной, достигая 75–80%.

В августе 2025 года в Санкт-Петербурге погода будет в рамках нормы. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Ленинградской области прогноз обещает сходную погоду: 20–23 °C днём в первые две недели, затем понижение температуры до +17…+19 °C днём и +10…+13 °C ночью. Дожди в регионе будут частыми, преимущественно слабыми и моросящими, а влажность воздуха останется высокой, что создаст ощущение сырости и прохлады в утренние и вечерние часы.

Погода в других регионах России на август 2025 года

Волгоград. Прогноз говорит о жарком и в основном сухом августе: средняя дневная температура — 20–30 °C, ночная — около 16 °C. Ожидается всего несколько дождливых дней — преимущественно сухо и солнечно.

Прогноз говорит о жарком и в основном сухом августе: средняя дневная температура — 20–30 °C, ночная — около 16 °C. Ожидается всего несколько дождливых дней — преимущественно сухо и солнечно. Воронеж. В первой половине месяца — тепло: дневные температуры +20–25 °C, ночные +16 °C. Примерно 7 дождливых дней и около 57 мм осадков.

В первой половине месяца — тепло: дневные температуры +20–25 °C, ночные +16 °C. Примерно 7 дождливых дней и около 57 мм осадков. Екатеринбург. Температура будет колебаться между +20...+27 градусами, ночью +12...+19. Возможны кратковременные осадки и периодическое появление облаков, однако большинство дней ожидаются ясными или частично облачными.

Температура будет колебаться между +20...+27 градусами, ночью +12...+19. Возможны кратковременные осадки и периодическое появление облаков, однако большинство дней ожидаются ясными или частично облачными. Казань. Август ожидается комфортным: дневные температуры в среднем +22 °C, ночные около 11 °C. Осадков ожидается от 3 до 8 дней за месяц.

Август ожидается комфортным: дневные температуры в среднем +22 °C, ночные около 11 °C. Осадков ожидается от 3 до 8 дней за месяц. Калиниград. Ожидаются тёплые дни с температурой +22 °C, ночи +14–15 °C. Осадков ожидается 8–15 дней (~82 мм).

Ожидаются тёплые дни с температурой +22 °C, ночи +14–15 °C. Осадков ожидается 8–15 дней (~82 мм). Краснодар. Август ожидается очень тёплый: дневная температура около +30.2 °C, ночная — около +18 °C. Преимущественно жарко и немного осадков.

Август ожидается очень тёплый: дневная температура около +30.2 °C, ночная — около +18 °C. Преимущественно жарко и немного осадков. Нижний Новгород. Средняя дневная температура +24 °C (максимум ≈30.6 °C), ночная +14 °C. Примерно 12 дождливых дней и около 25 мм осадков.

Средняя дневная температура +24 °C (максимум ≈30.6 °C), ночная +14 °C. Примерно 12 дождливых дней и около 25 мм осадков. Новосибирск. Днём +17–22 °C, ночью +12–13 °C. Примерно 20 дождливых дней, около 64 мм осадков, 11 солнечных дней.

Днём +17–22 °C, ночью +12–13 °C. Примерно 20 дождливых дней, около 64 мм осадков, 11 солнечных дней. Омск. Температура: в среднем +22,6 °C днём, +11,7 °C ночью. Осадки: около 54–66 мм за месяц; примерно 13 дождливых дней.

Температура: в среднем +22,6 °C днём, +11,7 °C ночью. Осадки: около 54–66 мм за месяц; примерно 13 дождливых дней. Пермь. Днём +20–21 °C, ночью около +11 °C. Осадки: 76–84 мм (≈15 дождливых дней). Влажность высокая, около 77 %.

Днём +20–21 °C, ночью около +11 °C. Осадки: 76–84 мм (≈15 дождливых дней). Влажность высокая, около 77 %. Ростов-на-Дону. Днём средняя температура +24,9 °C (максимум ≈29,9 °C), ночью +19,5 °C. Осадки: ≈33 мм, около 8 дождливых дней.

Днём средняя температура +24,9 °C (максимум ≈29,9 °C), ночью +19,5 °C. Осадки: ≈33 мм, около 8 дождливых дней. Самара. Днём +25 °C (возможны до +26–27 °C), ночью +14 °C. Осадки: около 45–50 мм, ≈10 дождливых дней. Влажность: около 69 %.

Днём +25 °C (возможны до +26–27 °C), ночью +14 °C. Осадки: около 45–50 мм, ≈10 дождливых дней. Влажность: около 69 %. Уфа. Днём около +23 °C, ночью +14 °C. Осадки: ~54–61 мм, примерно 7–13 дождливых дней.

Днём около +23 °C, ночью +14 °C. Осадки: ~54–61 мм, примерно 7–13 дождливых дней. Челябинск. Днём средняя температура около +19 °C, максимум до +32 °C; ночью +13 °C. Осадки: ≈74 мм, около 11–13 дождливых дней. Влажность: ~72 %.

Погода в Анапе, в Крыму и в Сочи в августе 2025

На черноморских курортах в августе 2025 года будет сохраняться жара. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В августе 2025 года погода в Анапе, Крыму и Сочи будет оставаться тёплой, характерной для летнего сезона. Последний летний месяц в этих регионах обещает быть комфортным для летнего отдыха, однако с постепенным понижением температуры к концу месяца.

Анапа. В начале августа средняя дневная температура составит около +29 °C, к концу месяца она немного снизится до +26...+28 °C. Ночные температуры будут в пределах +21...+22 °C, а в конце месяца — чуть ниже, до +19...+20 °C. Ожидается сухая и ясная погода, хотя отдельные дни могут быть пасмурными.

В начале августа средняя дневная температура составит около +29 °C, к концу месяца она немного снизится до +26...+28 °C. Ночные температуры будут в пределах +21...+22 °C, а в конце месяца — чуть ниже, до +19...+20 °C. Ожидается сухая и ясная погода, хотя отдельные дни могут быть пасмурными. Крым. Температура воздуха в августе будет умеренно жаркой — до +27 °C днём. К концу месяца температура понизится до +23 °C. Преобладающая погода — ясная и солнечная, что делает регион привлекательным для отдыха.

Температура воздуха в августе будет умеренно жаркой — до +27 °C днём. К концу месяца температура понизится до +23 °C. Преобладающая погода — ясная и солнечная, что делает регион привлекательным для отдыха. Сочи. Дневная температура в начале месяца ожидается на уровне +28...+32 °C, местами даже достигая +35 °C. Ночью температура составит +18...+22 °C. Погода будет типично летней, с умеренной влажностью и возможными кратковременными осадками.

Авторы Андрей Соколов