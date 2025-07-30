Врач назвал причины всплеска невыносимой мигрени в России

Всплеск обращений по поводу мигрени среди россиян может быть связан как с жаркой и нестабильной погодой, так и с активной диагностикой со стороны врачей, ориентированных на социально значимые заболевания. Об этом в беседе с Life.ru сообщил врач-невролог Александр Комаров.

Мигрень — это неинфекционное сосудистое функциональное заболевание, связанное с дистонусом сосудов. Причём оно чаще всего генетически обусловленное и неприобретённое. То есть оно чаще всего присуще с рождения. Александр Комаров Врач-невролог

По словам специалиста, резкий рост обращений может быть связан с двумя факторами. Первый: жара, нестабильная погода и геомагнитные бури, которые влияют на регуляцию сосудов и могут вызвать приступ даже у тех, кто раньше не сталкивался с мигренью. Второй: активизация программ Минздрава или регионов, направленных на выявление этого состояния для статистических и научных целей. То есть данная проблема беспокоит людей уже долгое время, однако на это стали обращать повышенное внимание лишь недавно.

Комаров подчеркнул, что неправильное поведение в жару: дефицит воды, работа в душных помещениях, переутомление — повышает риск развития приступа. Мигрень также могут спровоцировать определённые продукты, включая красное вино, томаты и твёрдые сыры.

«Заболевание не смертельное, но социально значимое. Поэтому, конечно же, в рамках рекомендаций у пациентов, у которых уже выявлена мигрень, нужно соблюдать правила труда и отдыха», — подытожил врач.