Врач назвал причины всплеска невыносимой мигрени в России
Врач Комаров: Всплеск мигрени может быть вызван жаркой и нестабильной погодой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Всплеск обращений по поводу мигрени среди россиян может быть связан как с жаркой и нестабильной погодой, так и с активной диагностикой со стороны врачей, ориентированных на социально значимые заболевания. Об этом в беседе с Life.ru сообщил врач-невролог Александр Комаров.
Мигрень — это неинфекционное сосудистое функциональное заболевание, связанное с дистонусом сосудов. Причём оно чаще всего генетически обусловленное и неприобретённое. То есть оно чаще всего присуще с рождения.
По словам специалиста, резкий рост обращений может быть связан с двумя факторами. Первый: жара, нестабильная погода и геомагнитные бури, которые влияют на регуляцию сосудов и могут вызвать приступ даже у тех, кто раньше не сталкивался с мигренью. Второй: активизация программ Минздрава или регионов, направленных на выявление этого состояния для статистических и научных целей. То есть данная проблема беспокоит людей уже долгое время, однако на это стали обращать повышенное внимание лишь недавно.
Комаров подчеркнул, что неправильное поведение в жару: дефицит воды, работа в душных помещениях, переутомление — повышает риск развития приступа. Мигрень также могут спровоцировать определённые продукты, включая красное вино, томаты и твёрдые сыры.
«Заболевание не смертельное, но социально значимое. Поэтому, конечно же, в рамках рекомендаций у пациентов, у которых уже выявлена мигрень, нужно соблюдать правила труда и отдыха», — подытожил врач.
Ранее Life.ru сообщал, что в России от мигрени страдает порядка 30 миллионов человек. Мигрень поражает 7,5% мужчин и 25% женщин, причём возраст влияет на частоту её проявлений. Российские женщины репродуктивного возраста испытывают мигрень в три раза чаще.