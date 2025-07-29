«Один из самых высоких показателей»: В России из-за мигрени страдают почти 30 млн человек

Почти 30 миллионов человек страдают в РФ из-за мигрени. Как отметила президент Российского общества по изучению головной боли, профессор Сеченовского университета Гюзяль Табеева, в стране зафиксирован один из самых высоких показателей — 20,8%.

«В Российской Федерации один из самых высоких показателей распространенности мигрени, то есть количество в процентах пациентов. Эта цифра составляет 20,8%, согласно самому последнему большому эпидемиологическому исследованию. То есть если мы будем пересчитывать на население Российской Федерации, то эта цифра приближается к 30 миллионам человек», — подчеркнула она в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в РФ».

Табеева отметила, что мигрень часто проявляется в раннем возрасте, поэтому от её проявлений страдает большое количество детей. Также было выявлено, что на переносимость заболевания влияет и пол. Так, приступам подвержены 7,5% мужчин и 25% женщин. Причём возраст сказывается на частоту болезни. Жительницы России чувствуют мигрень в три раза чаще в наиболее репродуктивном возрасте. Это приводит к значительной дезадаптации в трудоспособные годы.

Напомним, сегодня стало известно, что в России могут создать регистр больных с мигренью.