Диетолог рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступы мигрени

Некоторые продукты питания противопоказаны людям, которые часто испытывают приступы мигрени, однако они могут и не догадываться об этом. Врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru рассказала о связи между рационом и головными болями, опираясь на научные данные.

Исследования показывают, что употребление жирных продуктов, в частности цельного молока, может увеличивать частоту мигренозных приступов. Обезжиренное молоко, напротив, переносится лучше. Предполагаемая причина заключается в том, что насыщенные жиры в цельном молоке способны вызывать воспалительный эффект.

Диета играет важную роль в управлении симптомами наряду с лекарствами. Однако универсального списка продуктов со знаками «плюс» и «минус» здесь нет. Пищевые триггеры строго индивидуальны.

Поскольку лишь немногие люди с мигренью чётко определили, что им употреблять не стоит, самый эффективный метод — вести пищевой дневник. Записывайте всё, что едите, в течение двух недель и анализируйте, какие продукты предшествовали приступам.

При анализе дневника стоит присмотреться к нескольким группам продуктов, которые часто упоминаются как потенциальные триггеры: Обработанные продукты (из-за жиров, добавок, консервантов);

Продукты, содержащие тирамин (например, выдержанные сыры, копчёности);

Жирные молочные продукты;

Иногда — кофеин или глютен (особенно при непереносимости).