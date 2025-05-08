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8 мая, 12:00

Диетолог рассказала, какие продукты могут спровоцировать приступы мигрени

Врач Солнцева: Приступ мигрени может вызвать употребление жирного молока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Некоторые продукты питания противопоказаны людям, которые часто испытывают приступы мигрени, однако они могут и не догадываться об этом. Врач-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с aif.ru рассказала о связи между рационом и головными болями, опираясь на научные данные.

Исследования показывают, что употребление жирных продуктов, в частности цельного молока, может увеличивать частоту мигренозных приступов. Обезжиренное молоко, напротив, переносится лучше. Предполагаемая причина заключается в том, что насыщенные жиры в цельном молоке способны вызывать воспалительный эффект.

Диета играет важную роль в управлении симптомами наряду с лекарствами. Однако универсального списка продуктов со знаками «плюс» и «минус» здесь нет. Пищевые триггеры строго индивидуальны.

Поскольку лишь немногие люди с мигренью чётко определили, что им употреблять не стоит, самый эффективный метод — вести пищевой дневник. Записывайте всё, что едите, в течение двух недель и анализируйте, какие продукты предшествовали приступам.

При анализе дневника стоит присмотреться к нескольким группам продуктов, которые часто упоминаются как потенциальные триггеры:

  • Обработанные продукты (из-за жиров, добавок, консервантов);
  • Продукты, содержащие тирамин (например, выдержанные сыры, копчёности);
  • Жирные молочные продукты;
  • Иногда — кофеин или глютен (особенно при непереносимости).
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При частых приступах мигрени помощь может прийти оттуда, откуда её в любом другом случае ждать не приходится. Ранее невролог рассказала, что картофель фри в сочетании со стаканом колы может облегчить головные боли. По её словам, в них содержатся все необходимые для этого компоненты.

Владимир Озеров
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