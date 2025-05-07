Эндокринолог объяснил, почему детям нельзя пить модный напиток Bubble Tea

Модный напиток Bubble Tea может представлять серьёзную опасность для здоровья, особенно для детей. Об этом предупредил врач-эндокринолог Антон Поляков. По его словам, напиток содержит большое количество быстрых углеводов, которые вызывают резкие скачки уровня глюкозы в крови, создавая повышенную нагрузку на поджелудочную железу. Регулярное употребление Bubble Tea повышает риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета и ожирения.

Особую тревогу у специалиста вызывает популярность напитка среди детей. Формирующийся детский организм особенно уязвим к таким продуктам — они могут спровоцировать развитие метаболических нарушений в будущем. Врач настоятельно рекомендует полностью исключить Bubble Tea из детского рациона, заменив его натуральными напитками: водой, домашними компотами или свежевыжатыми соками.

«Для детей очень сладкие напитки, такие как Bubble Tea, особенно вредны, потому что организм ребёнка только формируется это раз. Подобные «взрослые» напитки и продукты закладывают предпосылки к ожирению и сахарному диабету», — рассказал он aif.ru.

Даже для взрослых этот напиток должен оставаться редким лакомством, а не повседневным продуктом. Особенно осторожными следует быть людям с предрасположенностью к диабету или уже имеющимся нарушениями углеводного обмена — у них даже одна порция Bubble Tea может вызвать неприятные симптомы вплоть до головокружения и потери сознания. В качестве здоровой альтернативы врач рекомендует обычную или газированную воду, а если хочется чего-то вкусного — натуральные фреши без добавления сахара.