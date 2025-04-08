Россиянка рассказала, что попала в больницу из-за бабл-ти, а лор объяснил, в чём коварство напитка

Популярный сегодня напиток бабл-ти оказался коварен — SHOT ПРОВЕРКА сообщила о случае, когда шарик из тапиоки застрял у россиянки в носоглотке. Однако врач объяснил, что опасность бабл-ти не в этом, а в превышении дозировки.

Жительница Астрахани пришла к врачам с жалобами на затруднённое глотание. Девушка была уверена, что маленькие шарики из бабл-ти застряли у неё в носоглотке. Доктор проверил горло астраханки, но так ничего и не увидел. Всю следующую ночь, по словам девушки, она ощущала инородное тело и вкус тапиоки. Через пару дней странные ощущения прошли.

Россиянка рассказала, что попала в больницу из-за бабл-ти. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил загадочное исчезновение тапиоки из носоглотки девушки. Дело в том, что, вероятно, там ничего и не было. По словам врача, шарики царапают стенки глотки, когда проходят в пищевод. Они создают ощущение инородного тела в горле — точно так же, как таблетки. Но оно пропадает через пару дней. А ещё тапиоки разбухают, потому что содержат в себе крахмал.

Несмотря на кажущуюся безопасность, врач не советует перебарщивать с хайповым напитком, так как при превышении дозы можно заработать непроходимость кишечника. Предельная норма для детей — менее одной порции, для взрослых — не больше двух.