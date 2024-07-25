Запоры и кариес: Россиян предупредили обо всех "прелестях" популярного напитка бабл-ти

В России набирает популярность бабл-ти (bubble tea) — напиток на основе чая, молока и тапиоковых жемчужин. Производители предлагают покупателям богатый ассортимент модного напитка, однако, как рассказала Life.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, он может быть и вреден.

Бабл-ти обычно имеет нежный, слегка сладкий вкус и часто используется как альтернатива молочным продуктам, так как является веганским и безглютеновым. Специалист подчеркнула, что напиток богат белком и особенно любим теми, кто следит за здоровьем. Кстати, из-за высокого содержания углеводов этот напиток — хороший источник энергии, а чай в его составе содержит полезные для здоровья антиоксиданты.

Основная "прелесть" этого напитка — шарики из тапиоки. Собеседница Life.ru пояснила, что тапиока — это крахмалистый продукт из корней маниока, который используется для загущения соусов, супов, пудингов. Тапиоковые жемчужины являются источником пустых калорий, поскольку не содержат пищевых волокон и питательных веществ. По словам Лялиной, их чрезмерное потребление может вызывать запоры и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Более того, существует и опасность подавиться — особенно для детей и людей с нарушениями глотательного рефлекса.

При этом в большинстве случаев бабл-ти содержит значительное количество сахара, что может способствовать ожирению, диабету и таким заболеваниям, как кариес. А большие порции и добавки (сиропы и кремы) делают напиток высококалорийным. Кроме того, некоторые бабл-ти содержат искусственные ароматизаторы и консерванты, неполезные для здоровья. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Хотя бабл-ти может быть вкусным, его потребление стоит ограничивать. Всё зависит от состава конкретного напитка, резюмировала специалист.