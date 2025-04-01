Диетолог объяснила, почему растворимый кофе — это не «напиток нищебродов»

Растворимый кофе нередко подвергается критике за якобы «некачественные» компоненты в составе, которые наносят вред организму. Соответствует ли это популярное утверждение истине, Life.ru в День растворимого кофе рассказала диетолог Елена Соломатина. По словам эксперта, негативное влияние напитка сильно преувеличено.

Собеседница издания отметила, что при производстве этого продукта кофейные зёрна вымачивают, обрабатывают давлением и температурой, а затем высушивают, превращая в порошок, гранулы или сублимат. Несмотря на потерю некоторых ароматических и органолептических свойств, кофеин, минералы, масла и органические кислоты в нём сохраняются.

Растворимый кофе не вреден, если он качественный. Он удобен в использовании, особенно если нужно быстро приготовить напиток. Однако важно выбирать проверенного производителя, так как дешёвый кофе часто содержит примеси, такие как цикорий, ячмень или даже ароматизаторы и красители Елена Соломатина Диетолог

Также стоит быть осторожнее со смесями «3 в 1», так как в них обычно больше сахара, молока на пальмовом масле и ароматизаторов. Эксперт напомнила, что растворимый кофе можно заварить даже холодной водой, как это делают в Греции — местный фраппе хорошо спасает от изнуряющей жары.

«В целом, растворимый кофе — это удобный вариант, и бояться его не стоит, если он хорошего качества», — заключила Соломатина.