Россиян предупредили о тайном вреде протеиновых батончиков
Нутрициолог Панова: Протеиновые батончики могут навредить печени и почкам
Употребление протеиновых батончиков может спровоцировать проблемы с работой печени и почек. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Ольга Панова.
Она пояснила, что хотя эти продукты позиционируются как полезный перекус, их состав часто далёк от идеального. Многие производители добавляют избыточное количество сахара, сиропов и искусственных добавок, превращая батончики в обычные сладости с небольшой белковой добавкой.
«Если у вас нет достаточной физической активности, если есть нарушение обмена веществ, избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени. Протеиновые батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме», — объяснила специалист в беседе с радио Sputnik.
По словам эксперта, в состав таких продуктов порой входят лактоза, соя, глютен и орехи, которые чреваты аллергией и пищеварительными расстройствами.
Диетолог добавила, что протеиновые батончики не должны заменять натуральные источники белка — мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Для здорового человека допустимой нормой считается 1-2 батончика в день, при этом важно выбирать продукты с содержанием белка 10-20 грамм и минимальным количеством сахара. Перед покупкой необходимо внимательно изучать состав, чтобы избежать нежелательных ингредиентов.
Аналогичную мысль ранее доносила эндокринолог, объяснившую популярность протеиновых батончиков среди людей, которые хотят похудеть. Врач предупредила, что это лакомство создаёт иллюзию полезности и только кажется безвредным, тогда как на деле приводит к тому, что человек отказывается в пользу сладостей от действительно питательной пищи.
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