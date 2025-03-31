Россиян предупредили о тайном вреде протеиновых батончиков

Употребление протеиновых батончиков может спровоцировать проблемы с работой печени и почек. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Ольга Панова.

Она пояснила, что хотя эти продукты позиционируются как полезный перекус, их состав часто далёк от идеального. Многие производители добавляют избыточное количество сахара, сиропов и искусственных добавок, превращая батончики в обычные сладости с небольшой белковой добавкой.

«Если у вас нет достаточной физической активности, если есть нарушение обмена веществ, избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени. Протеиновые батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме», — объяснила специалист в беседе с радио Sputnik.

По словам эксперта, в состав таких продуктов порой входят лактоза, соя, глютен и орехи, которые чреваты аллергией и пищеварительными расстройствами.

Диетолог добавила, что протеиновые батончики не должны заменять натуральные источники белка — мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Для здорового человека допустимой нормой считается 1-2 батончика в день, при этом важно выбирать продукты с содержанием белка 10-20 грамм и минимальным количеством сахара. Перед покупкой необходимо внимательно изучать состав, чтобы избежать нежелательных ингредиентов.