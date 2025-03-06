Врач предупредила о коварной опасности протеиновых батончиков

Протеиновые батончики — это лакомства, представленные как низкокалорийная альтернатива привычным сладостям. Именно это и делает их особенно популярными среди людей, стремящихся похудеть. На самом же деле протеиновые батончики создают ложное ощущение полезности и воспринимаются как безвредные. В результате люди могут начать заменять по-настоящему питательные продукты на сладости, что со временем грозит перееданием, рассказала «Газете.ru» эндокринолог, терапевт, нутрициолог Анастасия Калмурзина.

«Протеиновые батончики часто едят между основными приёмами пищи. Проблема в том, что пациентам с эндокринными нарушениями и лишним весом в принципе не рекомендуется увлекаться перекусами. Оптимальным вариантом для них является трёхразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови», — отметила врач.

При покупке таких батончиков многие ориентируются только на слово «протеиновый» на упаковке, не обращая внимания на состав. При этом по калорийности этот продукт нередко сопоставим с обычными шоколадками, а содержание жиров может превышать количество протеина. Оптимально в 100 граммах продукта должно быть не менее 15 граммо белка, а лучше 20 граммов.