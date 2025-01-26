«Одной порции достаточно»: Качкам предложили альтернативу запрещённым стероидам

Многие стероиды, которые используют люди, стремящиеся набрать мышечную массу, в профессиональном спорте считаются допингом, а некоторые и вовсе запрещены в России. Тем не менее у них есть довольно эффективные и легальные аналоги. В частности, фитнес-тренер Сергей Литовченко рекомендовал обратить внимание на медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА.

По его словам, L-карнитин поможет сбросить лишний вес, а кератин обеспечит приток дополнительной энергии. Однако злоупотреблять БАДами или заменять ими еду не стоит. Лучше всего заранее проконсультироваться со специалистом для составления индивидуального плана, рекомендовал эксперт.