«Одной порции достаточно»: Качкам предложили альтернативу запрещённым стероидам
Фитнес-тренер Литовченко призвал спортсменов заменить стероиды на протеины
Многие стероиды, которые используют люди, стремящиеся набрать мышечную массу, в профессиональном спорте считаются допингом, а некоторые и вовсе запрещены в России. Обложка © Life.ru / Шедуврум
Многие стероиды, которые используют люди, стремящиеся набрать мышечную массу, в профессиональном спорте считаются допингом, а некоторые и вовсе запрещены в России. Тем не менее у них есть довольно эффективные и легальные аналоги. В частности, фитнес-тренер Сергей Литовченко рекомендовал обратить внимание на медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА.
По его словам, L-карнитин поможет сбросить лишний вес, а кератин обеспечит приток дополнительной энергии. Однако злоупотреблять БАДами или заменять ими еду не стоит. Лучше всего заранее проконсультироваться со специалистом для составления индивидуального плана, рекомендовал эксперт.
«В большинстве таких препаратов содержится белок, уже расщеплённый на аминокислоты — он быстро усваивается. То есть человеку вместо того, чтобы съесть 20 яиц, будет достаточно порции протеина. Но следует помнить, что это в первую очередь добавки», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
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