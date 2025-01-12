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12 января, 05:02

В протеиновых порошках для наращивания массы нашли свинец и кадмий

Согласно новому исследованию, свободно продающиеся протеиновые смеси могут включать кадмий и свинец. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американское Агентство охраны окружающей среды. Эти токсичные вещества угрожают сердцу, почкам, кишечнику, мозгу, дыхательной системе и репродукции.

Больше всего опасных металлов нашли в продуктах растительного происхождения, органических и с шоколадным вкусом. Согласно анализу, органические смеси, в среднем, содержат втрое больше свинца и вдвое больше кадмия по сравнению с неорганическими.

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Смеси из растений, таких как соя, рис, горох и другие, обладали втрое большими уровнями свинца, чем смеси на основе сыворотки. А шоколадные протеиновые смеси содержали в четверо больше свинца и до 110 раз больше кадмия по сравнению с ванильными.

Как сообщал Life.ru, по данным медиков, ежедневная порция гречки может неблагоприятно воздействовать на почки. Такая строгая диета вызывает гормональные сбои, нарушения в нервной системе и нехватку витаминов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Madeleine Steinbach

Лия Мурадьян
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