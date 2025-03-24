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24 марта, 06:56

Диетолог выбрала два самых полезных десерта для пожилых

Диетолог Мухина: Тирамису и овсяное печенье с черносливом полезно для пожилых

Лучшими десертами для пожилых являются тирамису и овсяное печенье с черносливом, которые легко готовятся в домашних условиях. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина, подчеркнув, что лакомства без сахара прекрасно подойдут людям, страдающим от диабета и инсулинорезистентности.

По словам доктора медицинских наук, содержащийся в тирамису творог содержит кальций, необходимый для костей, отруби полезны для кишечника, а яйца насытят организм белком. При этом творожный сыр для десерта можно приготовить из однопроцентного кефира.

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«Для этого нужно поместить пакет в морозилку, потом достать и положить на марлю, дать кефиру слиться. Образуется сыворотка. Такой творожный сыр будет диетическим. Его соединяют с хорошо взбитыми желтками, а потом добавляют взбитые белки. Далее раскладывают заранее сделанное печенье из отрубей, сверху получившийся крем. Потом слои повторяют и добавляют сверху немного какао. В качестве сахарозаменителя можно использовать стевию», — раскрыла рецепт собеседница «Москвы 24».

По её словам, диетический тирамису можно употреблять хоть каждый день. А ещё эксперт рекомендовала печь овсяное печенье с черносливом, которое особенно полезно для людей, страдающих от проблем с ЖКТ. В состав лакомства для пожилых входят орехи, изюм, кокосовая стружка, чернослив и сахарозаменитель.

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Ранее диетолог составила рацион питания, замедляющий деменцию. Диета должна включать в себя рыбу и овощи. Кроме того, врач объяснила, как диабетикам наладить рацион питания. В частности, эксперт рекомендовала отказаться от простых углеводов.

Обложка ©

pixabay / FineArtFortress

Борис Эльфанд
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