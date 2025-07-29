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Регион
29 июля, 14:56

В России могут создать регистр больных с мигренью

Минздрав: Создание регистра больных с мигренью возможно, но займёт время

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Создание федерального регистра людей с мигренью возможно, но разработка такого государственного инструмента потребует немало времени. Об этом заявил начальник отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Андрей Москалёв.

«Решение создания федерального регистра, оно связано с решением государственных задач... Конечно, с развитием информатизации, я думаю, мы когда-то придём к формированию общего регистра заболеваний, который позволит нам полностью перевести статистику в электронный вид», — сказал он в ходе круглого стола «Проблемы и перспективы лечения мигрени в Российской Федерации» в медиагруппе «Россия сегодня».

Москалёв добавил, что рекомендации по формированию единого российского регистра являются частью будущих планов Минздрава России

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А ранее сообщалось, что в России появится единый реестр пациентов с психиатрическими диагнозами. База будет формироваться при участии Минздрава, а сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник.

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Мария Любицкая
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