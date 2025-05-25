Офтальмолог рассказал, могут ли частые приступы головной боли испортить зрение

Среди многих людей бытует мнение о том, что частые головные боли являются одной из причин, приводящих к ухудшению зрения. Однако для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подобное утверждение, нужно понимать, какое состояние является действительно опасным для глаз. О влиянии головной боли на зрение в беседе с Life.ru рассказал заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

По словам специалиста, периодические головные боли являются серьёзной причиной для того, чтобы посетить терапевта, невролога и окулиста. Часто подобное состояние оказывается связано с такими факторами, как длительный стресс, проблемы с позвоночником, перенапряжение шейного отдела или неправильный подбор очков. В последнем примере головные боли могут быть не причиной, а следствием, с которым нужно обратиться к офтальмологу.

«Человеческий глаз является довольно хрупким и уязвимым органом, поэтому может реагировать соответствующим образом на негативные внешние факторы», — уточнил эксперт.

Головная боль может быть причиной, способной привести к снижению остроты зрения, предупреждает собеседник Life.ru. Это может случиться тогда, когда речь идёт не просто о слабых и быстро проходящих ощущениях, а о настоящей мигрени, под которой понимаются приступы сильной пульсирующей боли.

Как правило, симптоматикой здесь выступают тошнота и светобоязнь. Если говорить о частом возникновении мигрени, то при отсутствии лечения она, действительно, способна привести к ухудшению зрения как на кратковременный период, так и на длительной основе. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург

Офтальмолог отметил, что периодические головные боли могут быть вызваны стрессом, проблемами с позвоночником, напряжением шейного отдела или неправильно подобранными очками. В таких случаях боль часто является не причиной, а следствием проблем со зрением, и визит к окулисту поможет скорректировать ситуацию. Однако особую опасность представляют мигрени — сильные пульсирующие боли, сопровождаемые тошнотой и светобоязнью.

«Если говорить о частом возникновении мигрени, то при отсутствии лечения она, действительно, способна привести к ухудшению зрения как на кратковременный период, так и на длительной основе», — пояснил врач.

Приступы мигрени могут влиять на кровообращение и нарушать его работу, что нередко воздействует на зрительный центр. Это может вызвать как кратковременное, так и продолжительное расстройство зрения, которое приводит к обратной ситуации, то есть провоцирует новые приступы. В итоге получается замкнутый круг.

Офтальмохирург добавил, что сильная головная боль создаёт ощущение давления на лоб, височную часть и глаза, вызывая перенапряжение и усталость. В долгосрочной перспективе, когда зрительный орган постоянно подвергается такой нагрузке, это отражается на качестве зрения. Особенно негативно ситуация складывается для людей, которым окулист уже поставил диагноз (миопия, дальнозоркость, астигматизм), или для человека с синдромом сухого глаза.

«В данном случае поможет только комплексный подход к проблеме, поскольку головные боли могут выступать как причиной ухудшающегося зрения, так и вытекающим следствием», — заключает эксперт.