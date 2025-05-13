Офтальмолог рассказала, как картошка фри и колбаса могут довести до слепоты

Сладости, колбаса и еда с трансжирами способствуют развитию глазных болезней. Об этом сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Наталья Шилова в беседе с «Москвой 24».

Эксперт пояснила, что наиболее вредны для зрения сладкие газированные напитки, а также все продукты с добавленным сахаром. По её словам, резкое повышение уровня глюкозы в крови негативно сказывается на мелких сосудах сетчатки: сахарные молекулы соединяются с белками, за счёт чего капилляры теряют гибкость. Это приводит к появлению заболеваний, таких как диабетическая ретинопатия, ускоренное помутнение хрусталика (катаракта) и преждевременному старению глазных тканей.

Шилова посоветовала ограничить потребление добавленного сахара до 25 граммов в сутки. На практике, это означает, что, например, лимонад в банке можно позволять себе не чаще двух раз в неделю.

«В свою очередь, колбаса, бекон и сосиски — это нитрит содержащие переработанные продукты. Нитриты и нитраты используют, чтобы придать изделиям аппетитный розовый цвет. Однако эти вещества образуют нитрозамины — соединения, которые повреждают эндотелий капилляров и микрососуды сетчатки», — отметила врач.

Эксперт отметила, что из-за высокого содержания соли в колбасных изделиях может увеличиваться внутриглазное давление, что повышает риск развития глаукомы. Специалист рекомендовала употреблять такие продукты не чаще одного раза в неделю и в количестве не более 40–50 граммов.

Также было указано, что картофель фри и другие блюда, приготовленные на масле, которое многократно разогревалось, вредны для зрения.

По словам врача, повторное нагревание масла способствует образованию трансжиров и перекисных липидов. Эти соединения вызывают хроническое воспаление и разрушают защитный пигмент в центре сетчатки, вследствие чего может ускориться развитие возрастной макулярной дегенерации, проявляющейся снижением способности различать мелкие детали, а также ухудшением контрастности и остроты зрения.