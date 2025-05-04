Обратная реакция: Врач раскрыла серьёзную опасность капель для глаз

Сосудосуживающие капли эффективно устраняют покраснение глаз за счёт сужения мелких сосудов, но при длительном использовании они могут вызвать привыкание. В этом случае для нужного эффекта потребуется увеличение дозы, что приведёт к обратной реакции, то есть к усилению покраснения, предупредила врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«Регулярное снижение кровотока может привести к нарушению обмена поверхностных тканей глаза, ухудшению поступления кислорода, питательных веществ к роговице и хрусталику, и в долгосрочной перспективе способствует усилению сухости, отёку и даже помутнению внутриглазной линзы...» — отметила доктор медицинских наук.

Кроме того, капли могут скрыть развитие более серьёзных заболеваний, маскируя симптомы. Из-за этого можно пропустить начало воспалительного процесса или глаукомы. А ещё нарушение стерильности флакона увеличивает риск бактериальной инфекции и повреждения слизистой оболочки, что повышает вероятность развития синдрома сухого глаза, язв роговицы и других осложнений.

Также собеседница «Вечерней Москвы» предупредила о возможном конфликте сосудосуживающих капель с противоаллергическими средствами. Она посоветовала выбирать препараты с антигистаминными компонентами, которые одновременно снимают зуд и покраснение, или средства с накопительным противоаллергическим действием.