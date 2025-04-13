Россиянам назвали симптомы, при которых срочно нужно бежать к офтальмологу

Ежедневно наши глаза подвергаются колоссальной нагрузке, но мы часто игнорируем первые тревожные звоночки, списывая их на усталость или возраст. По данным ВОЗ, 80% случаев нарушения зрения можно было бы предотвратить при своевременной диагностике. Офтальмолог Елена Корнилова выделяет семь ключевых симптомов, которые нельзя оставлять без внимания.

«Многие пациенты годами адаптируются к нечёткому зрению, не подозревая, что коррекция зрения могла бы избавить их от дискомфорта», — отмечает врач в беседе с «Газетой.ru».

Если текст начинает «расплываться», а для чтения приходится отодвигать телефон или книгу на расстояние вытянутой руки — это может быть первым признаком пресбиопии. После 40 лет хрусталик глаза теряет эластичность, и возрастная дальнозоркость становится неизбежной.

Ухудшение зрения в сумерках — серьёзный повод для беспокойства. Когда привычные действия в условиях слабого освещения становятся проблемой, это сигнализирует о возможных нарушениях. Головные боли после зрительных нагрузок — частый спутник недиагностированных проблем. Офисные работники особенно уязвимы: постоянное напряжение глаз при работе с монитором приводит к спазмам и мигреням.

Раздвоение изображения, световые ореолы вокруг источников света в темноте — характерные симптомы астигматизма. Это нарушение связано с изменением формы роговицы или хрусталика и требует профессиональной коррекции. Необоснованное слезотечение, покраснение и сухость глаз могут быть не просто признаками усталости, а реакцией на хроническое перенапряжение зрительной системы.

Нарушение пространственного восприятия — ещё один тревожный сигнал. Трудности с парковкой, частые спотыкания или проблемы с оценкой глубины ступенек указывают на необходимость проверки зрения. Повышенная светочувствительность, которой раньше не наблюдалось, также требует консультации специалиста — она может сопровождать как возрастные изменения, так и воспалительные процессы.

Современные методы коррекции не восстанавливают зрение, но значительно улучшают качество жизни, подчёркивает Корнилова, а правильно подобранные очки или линзы помогают комфортно справляться с повседневными задачами. Эксперт настаивает: даже при отсутствии жалоб необходимо проходить осмотр офтальмолога минимум раз в год. Самодиагностика и самостоятельный подбор средств коррекции могут усугубить проблемы. Современная офтальмология предлагает решения для разных потребностей и образа жизни — главное вовремя обратиться за профессиональной помощью.