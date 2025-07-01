Минздрав России создаст единый реестр пациентов с психиатрическими диагнозами

В России планируют создать единый реестр граждан с психиатрическими диагнозами, к которому получат доступ силовые структуры. Об этом пишет «Коммерсантъ». Согласно данным издания, база будет формироваться при участии Минздрава, а сведения будут поступать как из государственных, так и из частных клиник.

По словам главного внештатного психиатра Минздрава Светланы Шпорт, в первую очередь в реестр внесут пациентов с тяжёлыми психическими расстройствами и склонностью к общественно опасным действиям.

Сейчас в России учёт лиц с психиатрическими диагнозами ведётся через психоневрологические диспансеры, где пациентов ставят на диспансерное или консультативное наблюдение в зависимости от тяжести состояния. Эти данные хранятся в медицинских учреждениях и считаются врачебной тайной, однако в ряде случаев — например, при выдаче водительских прав или оружия — информация может быть передана в соответствующие органы. Единой централизованной базы на федеральном уровне пока нет.