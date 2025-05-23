Гладить, как котиков: Врач назвал способ избавиться от мигрени с помощью качков

Гинеколог из Китая посоветовал пациенткам смотреть на мускулистых мужчин, чтобы снять стресс, а также побороть анемию и даже депрессию. По мнению Хэ Чжэнье, созерцание красивых тел поможет стимулировать выработку дофамина в мозге. Что на этот счёт думает российский врач-терапевт Андрей Звонков, выяснил Life.ru.

Отечественный специалист поспешил развеять миф: ни от депрессии, ни от анемии разглядывание качков не поможет. Депрессия — это психиатрическое расстройство, а анемия — пониженный уровень гемоглобина. И стимулировать эритроцитарный росток костного мозга просмотром фото и видео с накачанными мужчинами — что-то из области фантастики. Лучше пойти к врачу, найти причины недугов и пропить необходимые препараты.

Некоторый эффект от созерцания кубиков пресса может быть при апатии. Не исключено, что выработка эстрогенов, небольшой всплеск адреналина улучшит состояние девушки.

А вот если вы страдаете мигренью — смотрите фотографии. А вот поможет ли — это вопрос. Если есть возможность пощупать таких мужчин, можно даже щупать, лишь бы помогло. Гладить очень помогает, как котов. Андрей Звонков Врач-терапевт

При этом Звонков призвал не относиться слишком серьёзно к советам, подобным тем, что дал китайский врач.