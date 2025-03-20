Рискуете развестись с мужем: 10 фото самых красивых парней планеты, которые не оставят ни одну даму без эмоций

Каждый год на Западе проводится соревнование по мужской красоте и культуризму. Оно называется «Мистер Вселенная», и, кстати, вы можете отправить заявку на участие прямо сейчас, если вдруг захотите побороться за этот титул в 2025 году. Но на данный момент нам известны результаты конкурса 2024 года в Лос-Анджелесе — и там очень много знойных красавчиков! Рассказываем о самых горячих парнях Вселенной в этом материале.

Первое место: Патрик Каллахан (Ирландия)

Победителем конкурса «Мистер Вселенная» оказался Патрик Каллахан, представитель Ирландии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thepatcallahan

Ирландец американского происхождения Патрик поразил судей и зрителей своей харизмой и рельефными мускулами. Каллахан не только модель. Помимо демонстрации своего идеального аполлонического тела ирландец учится на финансиста, играет в футбол и рассказывает общественности о важности мужского ментального здоровья. Этим он всех и подкупил: представители сильного пола по всему миру имеют тенденцию скрывать свои негативные эмоции до последнего, и в первую очередь такой подход вредит им самим. На главном конкурсе мужской красоты в мире появился участник, который готов нарушить этот «статус-кво» и своим примером показывает, как мужчинам нужно заботиться о своём здоровье.

Второе место: Кормак Мёрфи (США)

Второе место на конкурсе «Мистер Вселенная» занял американец Кормак Мёрфи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamcormacmurphy

Ирландец Кормак Мёрфи стал «Мистером США», поэтому участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная» от этой страны. Кормак может похвастаться выдающимися успехами в модельном бизнесе и большим опытом работы в этой индустрии. Кроме того, он отлично играет в регби, футбол и гольф, поднимает огромные веса... В 2022 году Мёрфи принял участие в реалити-шоу Miss/Match. Суть этого шоу заключается в следующем: ведущая Антье Утгаард вызывает на свидание двух моделей и весь вечер проверяет, проскользнула ли между ними «искорка». Мёрфи принимал участие в шоу вместе с моделью Сиджей Спаркс, поначалу они не понравились друг другу, но потом сошлись на почве здорового образа жизни. Внушительный жизненный опыт Кормака подарил ему серебро в конкурсе.

Третье место: Юсуф Хендратно (Индонезия)

Юсуф Хендратно из Индонезии долго шёл к конкурсу «Мистер Вселенная»: он даже поработал в «Старбаксе». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yusufhendratnoo

Юсуф — простой парень из Индонезии. В 18 лет ему пришлось оставить учёбу и пойти на работу баристой, чтобы содержать семью. После того как Хендратно исполнилось 20, он стал инфлюенсером в социальных сетях, а ещё нашёл себе работу получше — специалистом по продажам в Джакарте. Всё это время Юсуф совмещал работу с саморазвитием, что привело его сначала на конкурс «Мистер Индонезия», а потом — на соревнование «Мистер Вселенная», где парень занял третье место. Учёбу Хендратно продолжил, как только появилась такая возможность. Сейчас ему 27 лет.

Четвёртое место: Ксавьер Родригез (Доминиканская Республика)

Ксавьер Родригез из Доминиканы поразил всех на конкурсе «Мистер Вселенная» своим национальным костюмом и игрой на пианино. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xavierrodriguez

Знойный латиноамериканский красавчик Ксавьер Родригез, на наш взгляд, достоин первого места, а не четвёртого. Но судьба и судьи конкурса распорядились иначе. Впрочем, зрители конкурса отдали свои предпочтения именно Ксавьеру — он получил от поклонников наибольшее количество голосов. Выступление Родригеза на соревновании за титул «Мистер Вселенная» было настоящим перформансом: он вышел на сцену в национальном доминиканском костюме, чтобы показать всему миру культуру и традиции своего народа. А потом исполнил на фортепиано песню Por Amor («Ради любви») классического доминиканского композитора Рафаэля Солано.

Пятое место: Маркки Строэм (Филиппины)

Маркки Строэм с Филиппин — актёр, режиссёр и певец. Он занял пятое место на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / markkistroem

Маркки Строэм — наполовину филиппинец, а на другую половину — норвежец. В нём удивительным образом сочетается красота жителей Юго-Восточной Азии и суровых нордических народов, потомков викингов. А ещё он «чемпион» эстрады: композитор, певец, продюсер, ведущий, режиссёр и модель. У себя на родине его знают прежде всего по фильмам «Пижамная вечеринка» 2012 года и «Любовь и смерть» 2013-го. Параллельно с записью собственных альбомов Маркки снимает клипы популярным филиппинским музыкантам. За такие заслуги в области творчества ему присудили почётное пятое место.

Шестое место: Адам Эмерик (Хорватия)

Адам Эмерик из Хорватии — тоже номинант конкурса «Мистер Вселенная» и супермодель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adamemerick_

Адам Эмерик — молодой мужчина-модель из США. Он совмещает модельный бизнес с занятиями спортом: это футбол, пляжный волейбол, мотокросс и лёгкая атлетика. Адам и его семья живут в Штатах, но его дедушка был хорватом, поэтому парень решил представлять на конкурсе Хорватию. Услугами Эмерика пользуются многие модельные агентства. Сейчас ему всего 21 год.

Седьмое место: Антонио Медуньо (Италия)

Антонио Медуньо из Италии известен как моделингом, так и ролями в фильмах. Это и привело его на конкурс «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonio.medugno

Антонио Медуньо из Италии — модель, актёр и спортсмен, который тоже почтил своим присутствием церемонию награждения конкурса «Мистер Вселенная». На родине он тоже известен как актёр благодаря роли в комедии 2023 года Cognati con la camicia («Зятья в рубашках») режиссёра Чиро Виллано. Сейчас горячему красавчику из Италии 28 лет.

Восьмое место: Джакомо Галлани (Объединённые Арабские Эмираты)

Джакомо Галлани — итальянец, сроднившийся с ОАЭ, поэтому он и представлял эту страну на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jackgallani

Джакомо Галлани — уроженец Италии, но на конкурсе представлял ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). Парень — полиглот, он свободно говорит на итальянском, испанском и английском языках. Его модельными услугами пользовались такие «киты» высокой моды, как Moncler, Guess и Jeep, не говоря уже о «Диоре» и «Армани». Эмираты Джакомо представлял потому, что уже давно живёт в Дубае. Его модельный опыт составляет около десяти лет.

Девятое место: Луис Паволка (Польша)

Луис Паволка из Польши попал на конкурс «Мистер Вселенная» совершенно случайно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luislp14

Луис Паволка, знойный польский красавчик, попал на конкурс «Мистер Вселенная» совершенно случайно. Он даже не подавал заявку, президент соревнования просто написал ему в личные сообщения в соцсетях. Дело в том, что действующий обладатель титула «Мистер Польша» не смог приехать в Лос-Анджелес на церемонию, так как был связан контрактом. А Луис, будучи одним из кандидатов на главного красавца Польши, оказался абсолютно свободен.

Десятое место: Нтандо Лурвенгу (Южная Африка)

Нтандо Лурвенгу представлял Южную Африку на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ntando_lurwengu

Нтандо Лурвенгу приехал на конкурс «Мистер Вселенная» из самой Южной Африки. В 2021 году он стал «Мистером ЮАР», что открыло парню дорогу на соревнования. На церемонию награждения Нтандо пришёл, завернувшись во флаг родной страны. При этом, завоевав титул «Мистер Южная Африка» всего в 21 год, на церемонии награждения Лурвенгу высказался о том, что будет бороться за равные экономические возможности для детей республики. Нтандо родом из Дурбана — города «компактного проживания» темнокожего населения страны, а сейчас живёт в Кейптауне. Ему 27 лет.