Рискуете развестись с мужем: 10 фото самых красивых парней планеты, которые не оставят ни одну даму без эмоций
Оказывается, есть конкурс красоты, но для мужчин. Он называется «Мистер Вселенная», и на нём парни из всех стран соревнуются за звание самого горячего парня мира. Кто из этих знойных красавчиков занял первое место? Рассказывает Life.ru.
Каждый год на Западе проводится соревнование по мужской красоте и культуризму. Оно называется «Мистер Вселенная», и, кстати, вы можете отправить заявку на участие прямо сейчас, если вдруг захотите побороться за этот титул в 2025 году. Но на данный момент нам известны результаты конкурса 2024 года в Лос-Анджелесе — и там очень много знойных красавчиков! Рассказываем о самых горячих парнях Вселенной в этом материале.
Первое место: Патрик Каллахан (Ирландия)
Победителем конкурса «Мистер Вселенная» оказался Патрик Каллахан, представитель Ирландии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thepatcallahan
Ирландец американского происхождения Патрик поразил судей и зрителей своей харизмой и рельефными мускулами. Каллахан не только модель. Помимо демонстрации своего идеального аполлонического тела ирландец учится на финансиста, играет в футбол и рассказывает общественности о важности мужского ментального здоровья. Этим он всех и подкупил: представители сильного пола по всему миру имеют тенденцию скрывать свои негативные эмоции до последнего, и в первую очередь такой подход вредит им самим. На главном конкурсе мужской красоты в мире появился участник, который готов нарушить этот «статус-кво» и своим примером показывает, как мужчинам нужно заботиться о своём здоровье.
Второе место: Кормак Мёрфи (США)
Второе место на конкурсе «Мистер Вселенная» занял американец Кормак Мёрфи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamcormacmurphy
Ирландец Кормак Мёрфи стал «Мистером США», поэтому участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная» от этой страны. Кормак может похвастаться выдающимися успехами в модельном бизнесе и большим опытом работы в этой индустрии. Кроме того, он отлично играет в регби, футбол и гольф, поднимает огромные веса... В 2022 году Мёрфи принял участие в реалити-шоу Miss/Match. Суть этого шоу заключается в следующем: ведущая Антье Утгаард вызывает на свидание двух моделей и весь вечер проверяет, проскользнула ли между ними «искорка». Мёрфи принимал участие в шоу вместе с моделью Сиджей Спаркс, поначалу они не понравились друг другу, но потом сошлись на почве здорового образа жизни. Внушительный жизненный опыт Кормака подарил ему серебро в конкурсе.
Третье место: Юсуф Хендратно (Индонезия)
Юсуф Хендратно из Индонезии долго шёл к конкурсу «Мистер Вселенная»: он даже поработал в «Старбаксе». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yusufhendratnoo
Юсуф — простой парень из Индонезии. В 18 лет ему пришлось оставить учёбу и пойти на работу баристой, чтобы содержать семью. После того как Хендратно исполнилось 20, он стал инфлюенсером в социальных сетях, а ещё нашёл себе работу получше — специалистом по продажам в Джакарте. Всё это время Юсуф совмещал работу с саморазвитием, что привело его сначала на конкурс «Мистер Индонезия», а потом — на соревнование «Мистер Вселенная», где парень занял третье место. Учёбу Хендратно продолжил, как только появилась такая возможность. Сейчас ему 27 лет.
Четвёртое место: Ксавьер Родригез (Доминиканская Республика)
Ксавьер Родригез из Доминиканы поразил всех на конкурсе «Мистер Вселенная» своим национальным костюмом и игрой на пианино. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xavierrodriguez
Знойный латиноамериканский красавчик Ксавьер Родригез, на наш взгляд, достоин первого места, а не четвёртого. Но судьба и судьи конкурса распорядились иначе. Впрочем, зрители конкурса отдали свои предпочтения именно Ксавьеру — он получил от поклонников наибольшее количество голосов. Выступление Родригеза на соревновании за титул «Мистер Вселенная» было настоящим перформансом: он вышел на сцену в национальном доминиканском костюме, чтобы показать всему миру культуру и традиции своего народа. А потом исполнил на фортепиано песню Por Amor («Ради любви») классического доминиканского композитора Рафаэля Солано.
Пятое место: Маркки Строэм (Филиппины)
Маркки Строэм с Филиппин — актёр, режиссёр и певец. Он занял пятое место на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / markkistroem
Маркки Строэм — наполовину филиппинец, а на другую половину — норвежец. В нём удивительным образом сочетается красота жителей Юго-Восточной Азии и суровых нордических народов, потомков викингов. А ещё он «чемпион» эстрады: композитор, певец, продюсер, ведущий, режиссёр и модель. У себя на родине его знают прежде всего по фильмам «Пижамная вечеринка» 2012 года и «Любовь и смерть» 2013-го. Параллельно с записью собственных альбомов Маркки снимает клипы популярным филиппинским музыкантам. За такие заслуги в области творчества ему присудили почётное пятое место.
Шестое место: Адам Эмерик (Хорватия)
Адам Эмерик из Хорватии — тоже номинант конкурса «Мистер Вселенная» и супермодель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / adamemerick_
Адам Эмерик — молодой мужчина-модель из США. Он совмещает модельный бизнес с занятиями спортом: это футбол, пляжный волейбол, мотокросс и лёгкая атлетика. Адам и его семья живут в Штатах, но его дедушка был хорватом, поэтому парень решил представлять на конкурсе Хорватию. Услугами Эмерика пользуются многие модельные агентства. Сейчас ему всего 21 год.
Седьмое место: Антонио Медуньо (Италия)
Антонио Медуньо из Италии известен как моделингом, так и ролями в фильмах. Это и привело его на конкурс «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / antonio.medugno
Антонио Медуньо из Италии — модель, актёр и спортсмен, который тоже почтил своим присутствием церемонию награждения конкурса «Мистер Вселенная». На родине он тоже известен как актёр благодаря роли в комедии 2023 года Cognati con la camicia («Зятья в рубашках») режиссёра Чиро Виллано. Сейчас горячему красавчику из Италии 28 лет.
Восьмое место: Джакомо Галлани (Объединённые Арабские Эмираты)
Джакомо Галлани — итальянец, сроднившийся с ОАЭ, поэтому он и представлял эту страну на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jackgallani
Джакомо Галлани — уроженец Италии, но на конкурсе представлял ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты). Парень — полиглот, он свободно говорит на итальянском, испанском и английском языках. Его модельными услугами пользовались такие «киты» высокой моды, как Moncler, Guess и Jeep, не говоря уже о «Диоре» и «Армани». Эмираты Джакомо представлял потому, что уже давно живёт в Дубае. Его модельный опыт составляет около десяти лет.
Девятое место: Луис Паволка (Польша)
Луис Паволка из Польши попал на конкурс «Мистер Вселенная» совершенно случайно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luislp14
Луис Паволка, знойный польский красавчик, попал на конкурс «Мистер Вселенная» совершенно случайно. Он даже не подавал заявку, президент соревнования просто написал ему в личные сообщения в соцсетях. Дело в том, что действующий обладатель титула «Мистер Польша» не смог приехать в Лос-Анджелес на церемонию, так как был связан контрактом. А Луис, будучи одним из кандидатов на главного красавца Польши, оказался абсолютно свободен.
Десятое место: Нтандо Лурвенгу (Южная Африка)
Нтандо Лурвенгу представлял Южную Африку на конкурсе «Мистер Вселенная». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ntando_lurwengu
Нтандо Лурвенгу приехал на конкурс «Мистер Вселенная» из самой Южной Африки. В 2021 году он стал «Мистером ЮАР», что открыло парню дорогу на соревнования. На церемонию награждения Нтандо пришёл, завернувшись во флаг родной страны. При этом, завоевав титул «Мистер Южная Африка» всего в 21 год, на церемонии награждения Лурвенгу высказался о том, что будет бороться за равные экономические возможности для детей республики. Нтандо родом из Дурбана — города «компактного проживания» темнокожего населения страны, а сейчас живёт в Кейптауне. Ему 27 лет.
Такие знойные красавцы собрались в Fonda Theatre в Лос-Анджелесе на церемонии награждения конкурса «Мистер Вселенная – 2024»! Они совершенно не стесняются своих мускулистых и спортивных тел и чувствуют себя одинаково уверенно как на сцене в официальном костюме-тройке, так и на подиуме в одном белье. А теперь Life.ru предлагает вам найти Брюсов Уиллисов на кадрах в этом тесте.
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Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thepatcallahan, antonio.medugno, iamcormacmurphy, © Shutterstock / FOTODOM / Street Boutique