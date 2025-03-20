В судебных разборках Киркорова и Успенской произошёл новый поворот
Пятый канал: Суд отклонил апелляционную жалобу Киркорова по иску Успенской
Филипп Киркоров и Любовь Успенская. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, uspenskayalubov_official
Суд отклонил апелляционную жалобу о защите чести, достоинства и деловой репутации певца Филиппа Киркорова по иску артистки Любови Успенской. Об этом сообщает Пятый канал.
«Спорный материал был размещён на короткое время и был удалён», — подчеркнул представитель короля поп-эстрады.
В суде уточнили, что сторона Киркорова не смогла предоставить соответствующие доказательства. По словам представителя артиста, им отказали в прослушивании аудиозаписи, хотя у суда другой инстанции нашлась возможность изучить видеоматериалы.
Напомним, что Филипп Киркоров подал иск против Любови Успенской, требуя взыскать с неё десять миллионов рублей за оскорбления в свой адрес во время одного из интервью, где она назвала его женоненавистником. В свою очередь Успенская подала ответный иск о защите чести и достоинства на ту же сумму в десять миллионов рублей. Артистка припомнила Киркорову, что он публично назвал её «попрошайкой». Позднее стало известно, что суд взыскал с Успенской 280 тысяч рублей по 10-миллионному иску Киркорова. А в сентябре 2024 года с певца взыскали 90 тысяч рублей за «попрошайку» в адрес Успенской.