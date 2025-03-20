В судебных разборках Киркорова и Успенской произошёл новый поворот

Суд отклонил апелляционную жалобу о защите чести, достоинства и деловой репутации певца Филиппа Киркорова по иску артистки Любови Успенской. Об этом сообщает Пятый канал.

«Спорный материал был размещён на короткое время и был удалён», — подчеркнул представитель короля поп-эстрады.