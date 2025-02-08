Адвокат оценил, грозит ли Лолите иск от Киркорова из-за обвинений в предательстве

Адвокат Андрей Алёшкин усомнился, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту Милявскую из-за оскорблений в его адрес. Правозащитник считает поп-короля российской эстрады великодушным человеком, который умеет прощать.

«Я не думаю, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту. Я полагаю, у них добрые отношения, поэтому не вижу оснований для иска», — высказался Алёшкин в интервью РИА «ФедералПресс».