Адвокат оценил, грозит ли Лолите иск от Киркорова из-за обвинений в предательстве
Адвокат Алёшкин: Киркоров не подаст в суд на Лолиту из-за их добрых отношений
Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Обложка © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок, Сергей Ведяшкин
Адвокат Андрей Алёшкин усомнился, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту Милявскую из-за оскорблений в его адрес. Правозащитник считает поп-короля российской эстрады великодушным человеком, который умеет прощать.
«Я не думаю, что Филипп Киркоров будет подавать в суд на Лолиту. Я полагаю, у них добрые отношения, поэтому не вижу оснований для иска», — высказался Алёшкин в интервью РИА «ФедералПресс».
Он также добавил, что если в человека долго бросать грязь, то к нему может что-то и прилипнет. Однако не стоит забывать, что рука бросающего эту грязь всегда будет грязной.
Напомним, Лолита обрушилась с критикой на Киркорова после его публичных оскорблений Насти Ивлеевой. Она назвала его предателем из-за нападок на блогершу после «голой вечеринки». Артист назвал бывшую близкую подругу «мерзкой крысой, тварью и гнидой». Он заявлял, что столкнулся с огромной волной критики из-за скандальной тусовки, и упрекнул Ивлееву в том, что она до сих пор перед ним не извинилась.