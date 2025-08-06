Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 19:59

12 дерзких нудистов устроили заплыв на пляже в Сочи на глазах у детей

В Сочи полиция задержала 12 человек за заплыв без купальников на пляже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Сочи сотрудники полиции задержали 12 участников массового заплыва без купальников на одном из местных пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото © Telegram / «ЧП Сочи»

Фото © Telegram / «ЧП Сочи»

Инцидент произошёл на пляже посёлка Вардане, где группа отдыхающих устроила заплыв в обнажённом виде, а также публичную демонстрацию откровенных чувств. Свидетелями развлечения оказались другие отдыхающие, которые были недовольны столь неподобающим поведением. Кадры с голыми купающимися разлетелись по местным пабликам социальных сетей и вызвали волну возмущения. На видео также отреагировали правоохранительные органы.

Сотрудники полиции Лазаревского района оперативно задержали всех участников акции. В ведомстве уточнили, что среди задержанных был только один местный житель, остальные оказались приезжими. В настоящее время в отношении нарушителей составляются административные протоколы.

Опасность и в песке, и в воде: Названы главные причины надеть купальник на нудистском пляже
Опасность и в песке, и в воде: Названы главные причины надеть купальник на нудистском пляже

Ранее сообщалось, что спасатель с одного их пляжей Геленджика стал звездой Сети благодаря нестандартному предупреждению о правилах безопасности на воде. Мужчина призвал отдыхающих не заплывать за буйки, напугав дельфинами, у которых сейчас брачный период.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar