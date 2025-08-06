12 дерзких нудистов устроили заплыв на пляже в Сочи на глазах у детей

В Сочи сотрудники полиции задержали 12 участников массового заплыва без купальников на одном из местных пляжей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл на пляже посёлка Вардане, где группа отдыхающих устроила заплыв в обнажённом виде, а также публичную демонстрацию откровенных чувств. Свидетелями развлечения оказались другие отдыхающие, которые были недовольны столь неподобающим поведением. Кадры с голыми купающимися разлетелись по местным пабликам социальных сетей и вызвали волну возмущения. На видео также отреагировали правоохранительные органы.

Сотрудники полиции Лазаревского района оперативно задержали всех участников акции. В ведомстве уточнили, что среди задержанных был только один местный житель, остальные оказались приезжими. В настоящее время в отношении нарушителей составляются административные протоколы.