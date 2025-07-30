«Такое даже «Бразерс» не снимает»: В Геленджике предупредили туристов о похотливых дельфинах
В Геленджике спасатель предупредил отдыхающих о любвеобильных дельфинах
Обложка © ТАСС / Эрик Романенко
Спасатель с одного их пляжей Геленджика стал звездой Сети благодаря нестандартному предупреждению о правилах безопасности на воде. Мужчина призвал отдыхающих не заплывать за буйки, напугав дельфинами, у которых сейчас брачный период. Об этом сообщил Kub Mash.
В Геленджике спасатель необычно предупредил отдыхающих не заплывать за буйки. Видео © Telegram / Kub Mash
Спасатель в игривой форме предупредил отдыхающих об опасности заплыва. Он привёл недавний случай в пример, как трое мужчин не послушались его и всё-таки уплыли. Их там поджидала стая из 18 самцов-дельфинов в брачном периоде.
«18 самцов дельфинов и три парня. Такое кино даже «Бразерс» не снимает. Мы их еле на трёх лодках вёслами отбили», — прозвучало из рупора спасателя.
На фоне аномальной жары черноморские курорты бьют температурные рекорды, но загруженность мест отдыха — неравномерная. Ранее сообщалось, что санатории в Сочи заполнены почти на 95%, тогда как часть отелей ограничивает спрос завышением цен на 25–30%. Это сыграло на руку другим направлениям.