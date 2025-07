Учёных поразил «дружелюбный» дельфин-убийца, орудующий у берегов Британии

В Великобритании дельфин-афалина, который считается наиболее дружелюбным из своих сородичей, атаковал детёныша другого вида и небольшую акулу. Из схватки он вышел победителем, теперь учёные пытаются понять причины такой агрессии. О случившемся сообщает портал Need To Know.