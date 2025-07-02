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2 июля, 19:12

Учёных поразил «дружелюбный» дельфин-убийца, орудующий у берегов Британии

Дельфин-афалина убил детёныша другого вида и небольшую акулу, озадачив учёных

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В Великобритании дельфин-афалина, который считается наиболее дружелюбным из своих сородичей, атаковал детёныша другого вида и небольшую акулу. Из схватки он вышел победителем, теперь учёные пытаются понять причины такой агрессии. О случившемся сообщает портал Need To Know.

«Афалины — очень умные существа и способны на разнообразные необычные поступки, многие из которых не слишком-то приятны. Они не такие уж дружелюбные, как многие полагают. У этого дельфина, похоже, очень необычный характер», — отметила исследователь дельфинов Сара Мишель Уайер.

По её словам, наблюдение за подопечным велось уже долгое время, специалисты даже дали ему имя — Энакин, в честь героя «Звёздных войн». В один из дней дельфин неожиданно пришёл в ярость и начал выталкивать из воды детёныша своего сородича, он удерживал малыша над морем, пока тот не задохнулся. Точно таким же способом афалина-убийца расправился с небольших размеров акулой.

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