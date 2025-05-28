Умер дельфин Бублик, которого волонтёры выхаживали 2 недели
Спасённый в Севастополе дельфин Бублик не выжил, он умер из-за слива фекалий
Обложка © Telegram / Центр «Безмятежное Море»
В Севастополе умер дельфин Бублик, за жизнь которого волонтёры боролись две недели. По данным Mash на волне, животное держалось изо всех сил: самостоятельно плавало, питалось и двигало хвостом, но его состояние резко ухудшилось.
Последнее видео с Бубликом. Видео © Mash на волне
Как оказалось, всё дело в том, что в 100 метрах от места реабилитации кто-то сбросил в воду фекалии. Слив длился более суток, что привело к тяжёлым последствиям: у Бублика открылись кровотечения, началась рвота, усилились боли и обострилась пневмония. Волонтёры делали всё возможное — круглосуточно ухаживали за дельфином, промывали желудок, удаляли мусор и несколько раз проводили реанимацию. Но, несмотря на все усилия, спасти Бублика не удалось.
Напомним, Бублика нашли на берегу в Севастополе. Самец белобочки оказался на пляже с серьёзным воспалением кишечника. Медики диагностировали у него острый энтерит и инфекционный процесс. Организация «Безмятежное море» подключила интенсивную терапию и делала всё возможное, чтобы облегчить страдания животного.