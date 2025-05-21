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21 мая, 19:05

В Крыму неделю спасают выбросившегося на берег дельфина Бублика

В Севастополе волонтёры уже неделю помогают больному дельфину, выбросившемуся на берег. Самец белобочки оказался на пляже с серьёзным воспалением кишечника. Медики диагностировали у него острый энтерит и инфекционный процесс.

Выбросившегося на берег дельфина спасают в Крыму. Видео © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Организация «Безмятежное море» подключила интенсивную терапию и делает всё возможное, чтобы облегчить страдания дельфина. Сейчас он открывает глаза, активно реагирует на еду и даже плывёт за рыбой. У животного наблюдается анемия, воспаление, а также, возможно, проблемы с печенью из-за паразитов, сообщают участники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих.

Волонтёры колют дельфину антибиотики и обезболивающее. Они надеются, что у него есть шанс выздороветь.

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Life.ru сообщал, как ранее команда спасла другого дельфина-белобочку в Балаклаве. У него пасть и хвост едва не перерезало леской. В итоге неравнодушные люди полностью убрали леску, включая те её части, которые находились в ранах. После этого дельфину оказали ветеринарную помощь. Он охотно съел рыбу с добавленной жидкостью и начал активно плавать.

Выбросившегося на берег дельфина спасают в Крыму. Обложка © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Лия Мурадьян
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