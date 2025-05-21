В Крыму неделю спасают выбросившегося на берег дельфина Бублика

В Севастополе волонтёры уже неделю помогают больному дельфину, выбросившемуся на берег. Самец белобочки оказался на пляже с серьёзным воспалением кишечника. Медики диагностировали у него острый энтерит и инфекционный процесс.

Выбросившегося на берег дельфина спасают в Крыму. Видео © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Организация «Безмятежное море» подключила интенсивную терапию и делает всё возможное, чтобы облегчить страдания дельфина. Сейчас он открывает глаза, активно реагирует на еду и даже плывёт за рыбой. У животного наблюдается анемия, воспаление, а также, возможно, проблемы с печенью из-за паразитов, сообщают участники центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих.

Волонтёры колют дельфину антибиотики и обезболивающее. Они надеются, что у него есть шанс выздороветь.