Дельфины совершают массовые самоубийства в США

Токсичное цветение водорослей стало настоящим бедствием для морских обитателей Калифорнии. Дельфины, тюлени и птицы массово страдают от этого явления, пишет издание New York Post.

Спасательные центры Южной Калифорнии обеспокоены — сообщается о резком росте числа выброшенных на берег дельфинов и больных тюленей. Причина гибели водных обитателей одинакова — отравленные водорослями моллюски. Поедая их, животные накапливают в организме опасные токсины, что приводит к судорогам, поражению мозга и, к сожалению, к смерти.

Согласно данным NBC, токсичные водоросли вредят не только морским млекопитающим, но и птицам. Пеликаны, съевшие заражённых моллюсков, испытывают проблемы с ходьбой и не могут летать, также их мучают судороги. Причиной высокой концентрации токсинов у берегов Калифорнии может быть токсичный пепел от пожаров в Лос-Анджелесе, попавший в океан.

Департамент здравоохранения Калифорнии запретил жителям округа Санта-Барбара употреблять в пищу мидии, моллюски и гребешки местного улова.