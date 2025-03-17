На улицах Каспийска нашли тушки мёртвых пеликанов

На улицах дагестанского Каспийска обнаружили трупы пеликанов. Об этом уведомила пресс-службы Министерства природы республики.

«От жителей Каспийска поступают сообщения о нахождении на улицах города погибших пеликанов. Специалисты Минприроды Дагестана совместно с коллегами из комитета по ветеринарии республики уже побывали на месте и взяли пробы биологического материала, включая образцы крови и органов птиц, для определения причины их гибели», — сказано в публикации.

Собранный материал отправят на анализы в спецлабораторию для комплексного анализа, включающего токсикологические и микробиологические проверки. Некоторые эксперты высказывают предположения, что к гибели птиц привело истощение: в тех районах Дагестана, где пеликаны обычно обитают, водоёмы были слишком долго покрыты льдом, из-за чего животные не смогли прокормить себя.