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17 февраля, 11:56

Рядом с ГЭС в Москве нашли множество мёртвых бобров

В Москве нашли около 15 мёртвых бобров и мёртвую рыбу рядом с Перервинской ГЭС

В Москве обнаружили мёртвых бобров и рыб. Фото © Telegram / «ЮАО ОНЛАЙН МОСКВА»

В Москве обнаружили мёртвых бобров и рыб. Фото © Telegram / «ЮАО ОНЛАЙН МОСКВА»

В Сети появилось видео с массовой гибелью бобров в Москве. Очевидцы обнаружили более 10 мёртвых грызунов возле столичной ГЭС. Шокирующие кадры опубликовали в телеграм-канале «ЮАО онлайн Москва».

В Москве очевидцы обнаружили мёртвых бобров и рыб. Видео © Telegram / «ЮАО ОНЛАЙН МОСКВА»

«Трупы бобров обнаружили подо льдом Москвы-реки у музея-заповедника «Коломенское», — уточнили в телеграм-канале.

Предварительно, погибших особей около 15. По данным 360.ru, жители района Печатники наткнулись на большое количество мёртвых бобров рядом с Перервинской ГЭС. Очевидцы также сообщают о большом количестве погибшей рыбы. На место выехали профильные специалисты, чтобы разобраться в причинах.

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Алена Пенчугина
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