Сочи теряет туристов: Город-курорт столкнулся с нестандартной ситуацией в высокий сезон

В июльский зной санатории в Сочи заполнены до отказа, а отели пустуют из-за высоких цен. Черноморский курорт переживает аномальную жару при неравномерной загрузке объектов размещения.

«На фоне 95% заполняемости санаториев многие отели искусственно ограничили спрос завышением цен на 25-30%», — говорится в публикации Kp.ru.

Отмечается, что гостиницы с умеренным ростом тарифов (10%) достигают 80% загрузки, тогда как дорогие варианты заполнены лишь на 65%. Конкуренцию усиливают открывший аэропорт Геленджик, а также крымские и абхазские курорты.

На пляжах сохраняется необычно много свободного пространства — на «Ривьере» незанято 60-70% территории. Туристы массово избегают открытого солнца, организуя импровизированные укрытия под лестницами и используя личные зонты вместо арендованных. При этом водные аттракционы — от катамаранов до флайбордов — пользуются повышенным спросом.