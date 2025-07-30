Сочи теряет туристов: Город-курорт столкнулся с нестандартной ситуацией в высокий сезон
Kp.ru: Космические цены на отели оставили Сочи без отдыхающих
Туристы на пляже. Обложка © ТАСС / Алексей Зотов
В июльский зной санатории в Сочи заполнены до отказа, а отели пустуют из-за высоких цен. Черноморский курорт переживает аномальную жару при неравномерной загрузке объектов размещения.
«На фоне 95% заполняемости санаториев многие отели искусственно ограничили спрос завышением цен на 25-30%», — говорится в публикации Kp.ru.
Отмечается, что гостиницы с умеренным ростом тарифов (10%) достигают 80% загрузки, тогда как дорогие варианты заполнены лишь на 65%. Конкуренцию усиливают открывший аэропорт Геленджик, а также крымские и абхазские курорты.
На пляжах сохраняется необычно много свободного пространства — на «Ривьере» незанято 60-70% территории. Туристы массово избегают открытого солнца, организуя импровизированные укрытия под лестницами и используя личные зонты вместо арендованных. При этом водные аттракционы — от катамаранов до флайбордов — пользуются повышенным спросом.
Ранее сообщалось, что сочинские коммерсанты нашли новый способ заработка, вызвавший возмущение туристов: они продают места в тени. За маленький участок без солнца взимается 1500 рублей. В Ассоциации туроператоров России заявили о незаконности подобной деятельности, подчеркнув, что предприниматели извлекают выгоду из предпочтений туристов отдыхать под навесом, а не на арендованных лежаках.