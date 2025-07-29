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Регион
29 июля, 12:16

«Брать деньги нельзя»: Юрист объяснил, почему «теневой бизнес» на пляжах Сочи незаконен

Юрист Шаланосов: Доступ к общественным пляжам Сочи должен быть бесплатным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kzww

Туристы вправе подавать в суд на «предприимчивых бизнесменов» из Сочи, которые берут с отдыхающих по полторы тысячи за место в тени на общественном пляже. Об этом рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

«Доступ к тем или иным водным объектам может ограничиваться лишь с целью обеспечения государственной безопасности. Соответствующих факторов в Сочи нет. Поэтому доступ к пляжу должен быть абсолютно бесплатным для всех. Взимать плату можно только за аренду шезлонга», — рассказал эксперт «Ридусу».

По его словам, если турист приходит на пляж и ложится в тени на собственное полотенце, с него нельзя брать деньги. Люди, которые столкнулись с подобными ограничениями, вправе обратиться в суд с негаторным иском, добавил собеседник издания.

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Напомним, российские туристы, отправившиеся на отдых в Сочи, жалуются на местных «предпринимателей», которые продают место на пляжах в теньке. За маленький клочок песка, которого не касаются лучи солнца, придётся заплатить полторы тысячи рублей. При этом пляжи заполнены так, что добраться к воде можно только через несколько плотных рядов отдыхающих.

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Юрий Лысенко
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