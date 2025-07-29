«Брать деньги нельзя»: Юрист объяснил, почему «теневой бизнес» на пляжах Сочи незаконен

Туристы вправе подавать в суд на «предприимчивых бизнесменов» из Сочи, которые берут с отдыхающих по полторы тысячи за место в тени на общественном пляже. Об этом рассказал юрист Эдуард Шалоносов.

«Доступ к тем или иным водным объектам может ограничиваться лишь с целью обеспечения государственной безопасности. Соответствующих факторов в Сочи нет. Поэтому доступ к пляжу должен быть абсолютно бесплатным для всех. Взимать плату можно только за аренду шезлонга», — рассказал эксперт «Ридусу».