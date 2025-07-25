Пляжи переполнены: Петербуржцы спасаются от аномальной жары всеми силами

Санкт-Петербург переживает период знойной погоды, превратившись в своего рода курорт. На берегах Невы установилась аномальная жара, столбик термометра достиг отметки в тридцать градусов, и, по словам метеорологов, это ещё не предел. В петербургском метрополитене возобновили бесплатную раздачу питьевой воды пассажирам на десяти станциях. В Ленинградском зоопарке для животных организовали дополнительные водные процедуры, чтобы облегчить их состояние, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге показали, как спасаются от жары. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Для борьбы с жарой жители Северной столицы активно используют кондиционеры. Специалисты уделяют особое внимание контролю за их исправностью, осуществляя проверки перед каждым выходом автобуса на маршрут и по возвращении в автопарк.

Согласно требованиям министерства транспорта, температура внутри салона автобуса не должна превышать 25 градусов Цельсия. Распространённой ошибкой пассажиров является открытие окон во время движения. В некоторых автобусах размещены информационные наклейки, напоминающие об этом.

Высокая температура воздуха не останавливает петербургских любителей спорта. Горожане активно катаются на велосипедах, играют в волейбол и занимаются на уличных тренажёрах. Главное, по их словам, — внимательно следить за своим самочувствием.

«Днём, здесь, понятное дело, для здоровья не очень заниматься, но с утра — это самый лучший заряд на день. Пить много воды и нормально себя чувствовать — первое и второе правило», — рассказал петербуржец Тимофей.

Синоптики прогнозируют, что жаркая погода сохранится в Петербурге в течение ближайших пяти дней. Городские пляжи будут переполнены отдыхающими. Температура воздуха поднимется до 32 градусов. МЧС напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на воде.