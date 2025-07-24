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24 июля, 12:33

Столицу опять топит: Мощный тропический ливень вновь обрушился на Москву

На Москву вновь обрушился мощный тропический ливень, город местами подтопило

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

Москва снова столкнулась с природным бедствием: мощный ливень обрушился на город 24 июля, затопив улицы и вызвав транспортный коллапс. Очевидцы делятся в соцсетях видеозаписями последствий непогоды.

Центр города оказался в эпицентре непогоды. На Тверской улице, у здания Госдумы, сильный град вынудил пешеходов искать убежище. Грозовая туча также накрыла деловой комплекс «Москва-Сити», что было запечатлено на множестве фото и видео.

Ливни затопили Москву. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15 м/с, а жёлтый уровень погодной опасности сохранится до 18:00. Специалисты рекомендуют горожанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте до вечера, отдавая предпочтение метрополитену.

Температурный фон в Москве ожидается на уровне +25...+27°C, в Подмосковье — +22...+27°C. Спасатели просят всех быть внимательными, не подходить к ненадежным постройкам и следить за детьми.

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«К выходным обсохнем»: Синоптик рассказал, когда ждать солнце без туч в Москве

Ливневые дожди в столице снова также заставили москвичей вспомнить, насколько сильно погода влияет на самочувствие. Ранее специалист перечислила Life.ru наиболее распространённые заболевания, которые можно подхватить в эти неблагоприятные дни.

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Алиса Хуссаин
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