Тропические ливни в Москве: Врач назвала болезни, обостряющиеся в дождь и повышенную влажность

Тропические ливни в Москве, которые вызывают не только недовольство у жителей столицы, но и проблемы на дорогах, вновь напомнили о том, как капризы погоды могут влиять на наше здоровье. Повышенная влажность и перепады атмосферного давления — не просто неприятные явления, но и серьёзные факторы риска для людей с хроническими заболеваниями. Врач рассказала Life.ru, какие недомогания чаще всего обостряются в дождливую погоду и как минимизировать негативные последствия.

«Дождливая погода — не только повод для меланхолии, но и фактор, способный спровоцировать обострение хронических заболеваний», — предупреждает Ольга Уланкина, врач и эксперт лаборатории «Гемотест».

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В первую очередь страдают суставы. «Одна из самых распространённых проблем — заболевания опорно-двигательного аппарата. Пациенты с артритами, артрозами и остеохондрозом при изменении погоды часто отмечают усиление болей в суставах и позвоночнике. Это связано с колебаниями атмосферного давления, которое влияет на внутрисуставную жидкость — у человека появляется дискомфорт, тяжесть и скованность движений», — объясняет эксперт.

Сердечно-сосудистая система также подвержена негативному влиянию дождя и влажности. «Не менее уязвима в дождливый период сердечно-сосудистая система», — поясняет врач. Перепады давления и высокая влажность могут провоцировать скачки артериального давления, приступы стенокардии и даже гипертонические кризы. Людям с ишемической болезнью сердца следует особенно внимательно следить за самочувствием в такие дни.

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Люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей — ещё одна группа риска. «Обостряются и хронические заболевания дыхательных путей — бронхиты, астма, синуситы. Повышенная влажность способствует размножению патогенных микроорганизмов, а холодный сырой воздух раздражает слизистые, вызывая кашель и одышку», — отмечает Ольга Уланкина.

Наконец, нельзя забывать о влиянии погоды на нервную систему. «Кроме того, дождливая погода может усугублять неврологические и психологические расстройства. Мигрени, депрессии и тревожные состояния могут усиливаться из-за недостатка солнечного света», — добавляет врач.

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