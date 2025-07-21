В Москве из-за обильных дождей временно перекрыто движение на нескольких улицах
Последствия ливня в Москве 21 июля. Фото © Life.ru
В Москве из-за обильных дождей временно перекрыто движение на нескольких участках: на Волоколамском шоссе, в Проектируемом проезде, на улице Адмирала Корнилова и Тихой. Об этом сообщают столичные Дептранс и ГАИ.
По данным Дептранса, из-за погодных условий временно перекрыто движение:
- на Волоколамском шоссе в районе дома 142;
- на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1;
- в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная).
Последствия ливня в Москве 21 июля. Видео © Life.ru
В Госавтоинспекции отметили, что в районе дома 4 по улице Тихая полностью перекрыто движение транспорта из-за провала дорожного полотна.
Столичные службы советуют москвичам пересесть на городской транспорт — он работает штатно. Если поездок на авто не избежать, то рекомендовано отложить их на более позднее время — после 20:00.
Ранее Life.ru писал, что улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, но к настоящему моменту в столице уже выпало до 50 литров дождевой воды на каждый квадратный метр.