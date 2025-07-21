В Москве из-за обильных дождей временно перекрыто движение на нескольких улицах

В Москве из-за обильных дождей временно перекрыто движение на нескольких участках: на Волоколамском шоссе, в Проектируемом проезде, на улице Адмирала Корнилова и Тихой. Об этом сообщают столичные Дептранс и ГАИ.

По данным Дептранса, из-за погодных условий временно перекрыто движение: на Волоколамском шоссе в районе дома 142;

на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1;

в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная).

Последствия ливня в Москве 21 июля. Видео © Life.ru

В Госавтоинспекции отметили, что в районе дома 4 по улице Тихая полностью перекрыто движение транспорта из-за провала дорожного полотна.