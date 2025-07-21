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21 июля, 09:00

В Москве мойка, автосервис и несколько машин ушли под воду из-за ливня

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В Москве продолжающиеся мощные ливни затопили автомойку и сервис вместе с припаркованными рядом машинами. Инцидент произошёл на улице Нагорная. SHOT публикует кадры водного бедствия практически в центре столицы.

В Москве затопило автомойку. Видео © Telegram / SHOT

Вода дошла до крыши некоторых машин. Владельцы пытаются вплавь добраться до своих авто. По словам очевидцев, вода поднялась до критического уровня буквально за пару часов. В ближайшие часы непогода продолжится.

Инстинкт мамы: Сибирячка мгновенно выхватила из бурного потока воды ребёнка и восхитила Сеть
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Ранее Life.ru писал, что улицы Москвы и области превратились в бурные реки из-за тропических ливней. Дожди прогнозируются всю неделю, в ближайшие сутки ожидается 40% от нормы осадков в июле. Жители московского региона делятся в Сети кадрами потопа. Так, на парковке ЖК «Гусарская баллада» в подмосковном Одинцове машины ушли под воду.

Татьяна Миссуми
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