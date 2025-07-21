В Москве мойка, автосервис и несколько машин ушли под воду из-за ливня

В Москве продолжающиеся мощные ливни затопили автомойку и сервис вместе с припаркованными рядом машинами. Инцидент произошёл на улице Нагорная. SHOT публикует кадры водного бедствия практически в центре столицы.

Вода дошла до крыши некоторых машин. Владельцы пытаются вплавь добраться до своих авто. По словам очевидцев, вода поднялась до критического уровня буквально за пару часов. В ближайшие часы непогода продолжится.