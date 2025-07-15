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15 июля, 11:20

Инстинкт мамы: Сибирячка мгновенно выхватила из бурного потока воды ребёнка и восхитила Сеть

Ребёнка едва не унесло потоком во время ливня в Новосибирске, его спасла женщина

Обложка © Telegram / Инцидент Новосибирск

Обложка © Telegram / Инцидент Новосибирск

Ребёнка едва не унесло бурным потоком воды во время ливня в Новосибирске. Это попало на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

Мощный ливень в Новосибирске чуть не смыл ребёнка на пешеходном переходе. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск

На кадрах видно, как на улице Восход мощный поток воды сбил ребёнка с ног и чуть не утащил его вниз по течению. Находившаяся на тротуаре женщина мгновенно бросается ему на помощь и выхватывает малыша из бурного потока, который уносит его зонт. Является ли она мамой мальчика, неизвестно, но в комментариях восхищены её материнским инстинктом и мгновенной реакцией.

Ливень парализовал город: на дорогах образовались пробки, несвойственные для дневного времени, а ливнёвки не справлялись с потоками. На улице Кошурникова, как сообщает издание, образовались целые озёра, в которых застревали машины. Пешеходы на переходах также с трудом удерживались на ногах из-за сильного течения.

Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней
Москву накрыл апокалипсис: Молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней

Ранее Life.ru рассказывал, что во вторник на Москву обрушился мощный тропический ливень. Интенсивные осадки начались в Южном административном округе столицы. Особенно сильный потоп наблюдался в районе Павелецкой набережной, где из-за чрезвычайно сильного напора дождя люди не могли передвигаться по улице, несмотря на использование зонтов.

Александра Мышляева
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