Мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы

Сильнейший тропический ливень обрушился Москву во вторник, 15 июля. Дождь начал заливать столицу с Южного административного округа. Настоящий потоп заметили в районе Павелецкой набережной. Люди не могут выйти на улицу даже с зонтом из-за сильнейшего напора.

Тропический ливень начался в Москве. Видео © Telegram / Подслушано ЮАО Москва

Прогнозируется, что за 15 июля в Москве прольётся до 20 литров дождевой воды на квадратный метр. При этом температура воздуха упадёт до комфортных +24-27 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.