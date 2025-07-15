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15 июля, 08:57

Мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сильнейший тропический ливень обрушился Москву во вторник, 15 июля. Дождь начал заливать столицу с Южного административного округа. Настоящий потоп заметили в районе Павелецкой набережной. Люди не могут выйти на улицу даже с зонтом из-за сильнейшего напора.

Тропический ливень начался в Москве. Видео © Telegram / Подслушано ЮАО Москва

Прогнозируется, что за 15 июля в Москве прольётся до 20 литров дождевой воды на квадратный метр. При этом температура воздуха упадёт до комфортных +24-27 градусов, рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал москвичам, сколько осадков выпадет до конца июля
Синоптик рассказал москвичам, сколько осадков выпадет до конца июля

Ранее в МЧС сообщали, что сегодня Москву накроет плохая погода с сильным ливнем, грозой и крупным градом. Жителям и гостям столицы уже посоветовали быть более осторожными: обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, а также внимательнее управлять автомобилем.


Наталья Афонина
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