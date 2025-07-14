Синоптик рассказал москвичам, сколько осадков выпадет до конца июля
Тишковец: В Москве до конца июля выпадет более 100 л дождя на квадратный метр
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До конца июля Москву ожидают мощные тропические ливни, которые принесут свыше 100 литров осадков на квадратный метр. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий эксперт метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, жители Центрального региона столкнутся с необычно интенсивными дождями.
Он уточнил, что объём осадков в столице превысит ёмкость стандартной садовой бочки вместимостью сто литров на квадратный метр. По его оценке, количество выпавшей влаги будет примерно в полтора раза выше средней климатической нормы.
А ранее Москву и Московскую область накрыла сильная гроза. Согласно прогнозу от МЧС России, в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. Порывы ветра будут доходить до 20 метров в секунду.