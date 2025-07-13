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13 июля, 14:10

Северная Анапа: Сотни петербуржцев, спасаясь от жары, заполонили пляж парка 300-летия

В Петербурге люди спасаются от жары на импровизированном пляже в Парке 300-летия

Обложка © VK / Санкт-Петербург - город будущего!

Обложка © VK / Санкт-Петербург - город будущего!

Аномально жаркая погода способствовала тому, что Северная столица временно приобрела облик приморского курорта. Показатели столбиков термометра уже давно пробили отметку в 30℃. Толпы жителей заполонили прибрежную зону в Парке 300-летия, доказательством служат кадры из местных пабликов.

Парк 300-летия заполнен спасающимися от жары петербуржцами. Фото © VK / Санкт-Петербург - город будущего!

Парк 300-летия заполнен спасающимися от жары петербуржцами. Фото © VK / Санкт-Петербург - город будущего!

Люди ищут спасения от зноя. Горожане, кажется, нашли самый шикарный и доступный курорт лета в этом году.

Жара в Подмосковье обернулась гибелью для четырёх людей, спасавшихся в водоёмах от зноя
Жара в Подмосковье обернулась гибелью для четырёх людей, спасавшихся в водоёмах от зноя

Последствия невероятной жары оказались самыми разнообразными. Пока Петербург превращается в северную Анапу, Краснодарский край столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении. Подача электричества была прекращена для жителей ряда городских округов.

Ольга Сливченко
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