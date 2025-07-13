Северная Анапа: Сотни петербуржцев, спасаясь от жары, заполонили пляж парка 300-летия

Аномально жаркая погода способствовала тому, что Северная столица временно приобрела облик приморского курорта. Показатели столбиков термометра уже давно пробили отметку в 30℃. Толпы жителей заполонили прибрежную зону в Парке 300-летия, доказательством служат кадры из местных пабликов.

Парк 300-летия заполнен спасающимися от жары петербуржцами. Фото © VK / Санкт-Петербург - город будущего!

Люди ищут спасения от зноя. Горожане, кажется, нашли самый шикарный и доступный курорт лета в этом году.