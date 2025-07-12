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Регион
12 июля, 15:05

Жара спровоцировала отключение электричества в трёх округах Краснодарского края

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Аномальная жара спровоцировала массовые отключения электричества в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-службе оперативного штаба региона, без света остались жители нескольких городских округов.

Проблемы с электроснабжением сохраняются в трёх округах Краснодара: Центральном, Карасунском и Прикубанском. В Армавире авария на подстанции обесточила микрорайоны Бар, МЖК и Романтика. Такую же проблему зафиксировали в посёлке Афипском Северского района. Единичные отключения есть и в Крымске, в городе оборудование не выдерживает нагрузки и отключается автоматически. Специалисты доставят туда дополнительные подстанции для увеличения мощности. Одна из них будет работать в центре.

В ведомстве отметили, что энергетики работают над устранением проблемы в регионе. Большинство аварий произошли из-за высокой температуры, поскольку во многих городах столбики термометров показывают от +37 до 39 и выше.

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Напомним, что в южных регионах России фиксируется аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. В частности, это касается Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Ростовской области.

Юлия Сафиулина
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