Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности

В Москве установлен новый температурный рекорд. В субботу, 12 июля, воздух в центре города прогрелся до +36,1 градусов по Цельсию. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, таким образом был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году.

«Сегодня жара в столице обновила абсолютный температурный рекорд 13 июля — в районе ВДНХ воздух прогрелся до +36,1 градуса», — уточнил Тишковец в беседе с РИА «Новости».

Экстремально жаркая погода наблюдается в столичном регионе на фоне мощного антициклона. Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности и рекомендуют москвичам ограничить пребывание на солнце в дневные часы.