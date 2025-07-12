Жара в Москве побила температурный рекорд 122-летней давности
Синоптик Тишковец: Жара в Москве побила температурный рекорд 1903 года
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В Москве установлен новый температурный рекорд. В субботу, 12 июля, воздух в центре города прогрелся до +36,1 градусов по Цельсию. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, таким образом был побит предыдущий максимум для этого дня, зафиксированный более века назад — в 1903 году.
«Сегодня жара в столице обновила абсолютный температурный рекорд 13 июля — в районе ВДНХ воздух прогрелся до +36,1 градуса», — уточнил Тишковец в беседе с РИА «Новости».
Экстремально жаркая погода наблюдается в столичном регионе на фоне мощного антициклона. Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности и рекомендуют москвичам ограничить пребывание на солнце в дневные часы.
Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России достиг опасной отметки, превысив 7 единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая тепловой удар.