Ветеринар рассказала, какие собаки тяжелее всего переносят жару

В последние годы ветеринарные службы фиксируют рост случаев тепловых ударов у домашних питомцев. Особенно уязвимы собаки с короткой мордой — брахицефалы, такие как бульдоги, йоркширские терьеры и шпицы. Об этом рассказала интернет-изданию Regions.ru ветеринар Алена Мирзоева.

«Если владелец замечает характерную отдышку, нужно постараться охладить животное, промочить паховые складки, подмышки, окунуть в ванночку с прохладной водой, поместить под кондиционер или вентилятор, организовать обильное питьё и ехать в ближайшую ветклинику, поскольку дорога каждая минута», — предупредила эксперт.

Особую опасность представляют поездки на автомобиле в жару. Так, один шпиц оказался в критическом состоянии с синюшностью и потерей сознания во время своего вояжа. Ветеринарам пришлось применять наркоз для стабилизации его состояния.

Многие владельцы недооценивают угрозу жары для своих питомцев. Жаркая погода опасна для всех собак без исключения, независимо от возраста и породы. Самое страшное — острое нарушение дыхания, которое требует незамедлительной помощи и вызывает стресс у животного.