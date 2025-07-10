«Даже воды не оставил»: Живодёр из Химок привязал собаку к авто и бросил умирать на жаре

Неравнодушные жители подмосковных Химок обратились за помощью к волонтёрам после того, как обнаружили собаку, привязанную к заднему колесу автомобиля возле дома на улице Германа Титова. Животное длительное время находилось на жаре и могло умереть.

Волонтёр Ольга рассказала, что неизвестный мужчина привязал питомца к чужой машине. Чтобы укрыться от палящего солнца, собака забилась под авто. Она выглядела неухоженной, ей не оставили даже воды. По словам девушки, собаку зовут Балу, ей восемь лет. Приютивший пса мужчина отметил, что на животном было много клещей. Они с супругой отмыли питомца и отвезли к ветеринару. Семейная пара настроена наказать живодёра.