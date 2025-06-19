«Смогли войти только в противогазах»: Волонтёры спасли 15 истощённых питомцев в Москве

В Москве волонтёры спасли восемь собак и семь кошек, а также нашли труп животного в морозилке. Питомцы жили в удручающих условиях из-за чего постоянно болели, так как их никто не лечил и не прививал, сообщает kp.ru.

Как оказалось, московская семья подбирала на улице дворняжек и приводила к себе домой — с каждым днём их становилось всё больше. Изначально муж с женой гуляли с питомцами, но потом в силу возраста отказались от привычки. Тогда то и начались проблемы, ведь собаки и кошки начали ходить в туалет прямо в квартире, а соседи жаловались на отвратительные запахи.

«Собаки гадили прямо в квартире. Фекалии валялись на газоне или на козырьке подъезда. Я не раз и не два вызывала полицейских, но те разводили руками: сами с соседями разбирайтесь!», — пояснила жительница подъезда.

По данным издания, ещё в 2023 году суд по коллективному иску соседей обязал пару передать животных в приют. Однако те только выплачивали штрафы, но собаки и кошки остались жить в квартире. В один день хозяин жилья упал в ванной и сломал ногу, ему пришлось самому вызвать скорую помощь. А соседи, услышав крики москвича, позвонили в МЧС и полицию. Службам пришлось взламывать дверь.

«Чтобы войти внутрь, понадобились противогазы — в квартире невозможно было находиться из-за запаха — собаки и кошки, о существовании которых мы даже не знали, гадили прямо на пол и это никто месяцами не убирал», — сказали соседи.

В результаты волонтёрам позднее удалось вызволить животных. Также они нашли труп кошки в морозилке. Все питомцы имели хронические и инфекционные болезни, так как никто их не отправлял на лечение.