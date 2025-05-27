Вонь неимоверная: Соседи рассказали о трупах животных под окнами квартиры с 30 кошками и собаками

Были случаи, когда сам сожитель избивал её собак на этаже. Было очень много случаев как раз с моей соседкой Евгенией: там и до драки доходило, и весь этаж был в крови из-за собак. Собаки и кошки выпрыгивают с этажей. У нас часто на козырьке они лежат трупиками. Если умирают собаки, то они их просто по ночам выносят на мусорку в пакетах.