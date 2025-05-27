Вонь неимоверная: Соседи рассказали о трупах животных под окнами квартиры с 30 кошками и собаками
Соседи рассказали, что в московской квартире с 30 животными устроили хоспис
В квартире на севере столицы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Владельцы московской квартиры, где обнаружили 18 кошек и 13 собак, обустроили из своего жилища хоспис, куда животных привозят умирать. О том, что происходит в тошнотворном концлагере для домашних питомцев, Life.ru рассказали люди, которым не посчастливилось жить по соседству.
Соседка о владелице притона для животных. Видео © Life.ru
«Живём на этаже с самой ужасной соседкой в мире. Зовут её Татьяна, они покупают тухлое мясо большими тележками, я не знаю откуда. Всё это стоит в замороженном виде, продолжает тухнуть на этаже. Это нереальная вонь. Там много кошек, много собак, всё это вперемешку с тараканами. Вонь неимоверная просто на этаже, за собаками никто не ухаживает, никто не следит», — рассказывает местная жительница.
Были случаи, когда сам сожитель избивал её собак на этаже. Было очень много случаев как раз с моей соседкой Евгенией: там и до драки доходило, и весь этаж был в крови из-за собак. Собаки и кошки выпрыгивают с этажей. У нас часто на козырьке они лежат трупиками. Если умирают собаки, то они их просто по ночам выносят на мусорку в пакетах.
Также соседи говорят, что в квартире проживает семья — отец, мать и дочь порядка 18 лет. Родители, судя по рассказам, — пьющие. Супружеская чета зачем-то решила превратить свой дом в хоспис для умирающих животных, ответственные органы ничего не могут с этим поделать, соседи уже отчаялись прекратить этот кошмар.
Напомним, сегодня стало известно, что в ходе прокурорской проверки в одной из квартир в Москве были найдены 13 собак и 18 кошек, живущих в ужасающей антисанитарии. Экспертиза показала значительное превышения норм аммиака в воздухе.