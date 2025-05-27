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27 мая, 13:47

Вонь неимоверная: Соседи рассказали о трупах животных под окнами квартиры с 30 кошками и собаками

Соседи рассказали, что в московской квартире с 30 животными устроили хоспис

В квартире на севере столицы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В квартире на севере столицы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Владельцы московской квартиры, где обнаружили 18 кошек и 13 собак, обустроили из своего жилища хоспис, куда животных привозят умирать. О том, что происходит в тошнотворном концлагере для домашних питомцев, Life.ru рассказали люди, которым не посчастливилось жить по соседству.

Соседка о владелице притона для животных. Видео © Life.ru

«Живём на этаже с самой ужасной соседкой в мире. Зовут её Татьяна, они покупают тухлое мясо большими тележками, я не знаю откуда. Всё это стоит в замороженном виде, продолжает тухнуть на этаже. Это нереальная вонь. Там много кошек, много собак, всё это вперемешку с тараканами. Вонь неимоверная просто на этаже, за собаками никто не ухаживает, никто не следит», рассказывает местная жительница.

Были случаи, когда сам сожитель избивал её собак на этаже. Было очень много случаев как раз с моей соседкой Евгенией: там и до драки доходило, и весь этаж был в крови из-за собак. Собаки и кошки выпрыгивают с этажей. У нас часто на козырьке они лежат трупиками. Если умирают собаки, то они их просто по ночам выносят на мусорку в пакетах.

Местная жительница

Также соседи говорят, что в квартире проживает семья — отец, мать и дочь порядка 18 лет. Родители, судя по рассказам, — пьющие. Супружеская чета зачем-то решила превратить свой дом в хоспис для умирающих животных, ответственные органы ничего не могут с этим поделать, соседи уже отчаялись прекратить этот кошмар.

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Напомним, сегодня стало известно, что в ходе прокурорской проверки в одной из квартир в Москве были найдены 13 собак и 18 кошек, живущих в ужасающей антисанитарии. Экспертиза показала значительное превышения норм аммиака в воздухе.

Юрий Лысенко
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