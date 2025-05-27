18 кошек и 13 собак обнаружили в квартире в Москве в полной антисанитарии

В московской квартире прокуроры обнаружили более 30 животных. 13 собак и 18 кошек находились в абсолютно антисанитарных условиях. Сейчас решается вопрос о запрете содержания питомцев — соответствующий иск уже направлен в суд. Экспертиза подтвердила: уровень аммиака в воздухе многократно превышает все допустимые нормы.

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние», — говорится в сообщении прокуратуры.