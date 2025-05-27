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Регион
27 мая, 11:22

18 кошек и 13 собак обнаружили в квартире в Москве в полной антисанитарии

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В московской квартире прокуроры обнаружили более 30 животных. 13 собак и 18 кошек находились в абсолютно антисанитарных условиях. Сейчас решается вопрос о запрете содержания питомцев — соответствующий иск уже направлен в суд. Экспертиза подтвердила: уровень аммиака в воздухе многократно превышает все допустимые нормы.

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В квартире на севере Москвы обнаружили 13 собак и 18 кошек. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«По результатам проверки Тимирязевский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о запрете содержания домашних животных в квартире и обязании собственника жилого помещения привести его в надлежащее санитарное состояние», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России предложили установить требования к разведению животных и условиям их содержания. Владимир Бурматов (первый зампред комитета ГД по экологии) обратил внимание на серьёзные проблемы, вызванные отсутствием соответствующих мер. По его словам, это привело к ситуации, когда коммерческое разведение питомцев осуществляется бесконтрольно, в том числе в совершенно неприспособленных для этого местах.

Александра Мышляева
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